A1 – San Martino supera Battipaglia nel recupero e vola in Coppa Italia

Nel recupero della Techfind Serie A1 (undicesima giornata) di stasera vittoria importante per il Fila San Martino di Lupari, che con un 89-81 sulla O.ME.P.S. BricUp Battipaglia conquista i due punti necessari alla qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia.

Partita decisamente gradevole nella prima frazione con ritmi alti e un punteggio che lievita subito, complici le buone percentuali. Battipaglia parte meglio e conduce subito 4-16 con Melgoza in evidenza e buoni lampi da Hersler, Moroni e McCray. La squadra di casa però non ci sta e piazza subito un contro-break di 14-2 concluso dalla tripla di Sulciute per il pari a fine primo quarto. La seconda frazione è tutta giallonera con Anderson e Pasa scatenate, mentre arriva il +9, massimo vantaggio per la squadra di Abignente: Hersler e Bocchetti rispondono per le campane, ma è 45-37 all’intervallo.

Al rientro in campo, San Martino è decisamente calda e realizza 24 punti nel terzo parziale, con un’ulteriore spinta che porta la squadra di casa sul +14 (69-55). Serata ottima al tiro per le venete che mettono a segno anche 13 triple: Tonello, 6 bombe a segno, è tra le più ispirate, career high di tiri da tre realizzati per lei; Sulciute fa registrare una tripla doppia da 23 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. Battipaglia risponde con le fiammate di un’incredibile McCray, 31 punti, ma nel finale San Martino riesce a contenere portando a casa la vittoria.

Fila San Martino di Lupari – O.ME.P.S. BricUp Battipaglia 89 – 81 (18-18, 45-37, 69-55, 89-81)

FILA SAN MARTINO DI LUPARI: Anderson* 22 (5/11, 4/7), Guarise NE, Fietta 8 (4/6, 0/1), Filippi NE, Tonello 18 (6/12 da 3), Pasa* 10 (5/7, 0/4), Ciavarella* 8 (0/3, 2/5), Nezaj*, Varaldi NE, Rosignoli NE, Sulciute* 23 (9/13, 1/4), Arado NE

Allenatore: Abignente G.

Tiri da 2: 23/40 – Tiri da 3: 13/33 – Tiri Liberi: 4/7 – Rimbalzi: 34 12+22 (Anderson 11) – Assist: 23 (Sulciute 10) – Palle Recuperate: 9 (Anderson 5) – Palle Perse: 13 (Pasa 5)

O.ME.P.S. BRICUP BATTIPAGLIA: Melgoza* 9 (3/8, 1/2), Moroni* 9 (1/2, 2/3), Mc Cray* 31 (11/16 da 2), Mazza NE, Potolicchio 5 (1/3 da 3), Hersler* 23 (8/13, 1/3), Opacic, Bocchetti* 2 (1/5, 0/4), Dione 2 (1/1 da 2), De Feo NE

Allenatore: Scotto Di Luzio S.

Tiri da 2: 25/45 – Tiri da 3: 5/15 – Tiri Liberi: 16/21 – Rimbalzi: 37 11+26 (Mc Cray 9) – Assist: 14 (Moroni 5) – Palle Recuperate: 8 (Mc Cray 4) – Palle Perse: 17 (Hersler 5)

Arbitri: Bramante A., Boscolo E., Bettini C.

Area Comunicazione LBF