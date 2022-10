A1 – San Martino trova la prima vittoria, Moncalieri perde in volata

Le padrone di casa iniziano con Washingthon, Milazzo, Russo, Dedic e Kaczmarczyk.

Moncalieri apre con Reggiani, Westbeld, Tagliamento, Mitchell e Sagerer.

Tagliamento e Mitchell sono le prime a iscriversi a referto per Moncalieri, mentre dall’altra parte Kaczmarczyk e Dedic portano le padrone di casa sul +4 (8-4) dopo 4 minuti di gioco. Poco dopo è sempre Tagliamento a riportare in scia la Libertas con un tap in sul proprio tiro. A 3’ dalla fine del quarto Milazzo riporta le padrone di casa sul +5 dalla lunetta, con Moncalieri rapidissima a rispondere con Mitchell e Katshitshi dal pitturato per il 16-14 Lupe a 2’ dalla fine. Dedic da una parte e Landi–Tagliamento continuano a fare canestro fino al 20-18 che chiude il primo parziale.

Il Fila risponde con Washington che dà il +5 alle venete, ma dall’altra parte capitan Giacomelli ridà subito il -2 alle ragazze di coach Spanu. Il pareggio lo firma Westbeld con i suoi primi due dal pitturato su assist di Tagliamento. San Martino continua a punire dalla lunga distanza con Washington e Milazzo fino al +5. Alla boa del parziale l’ex di turno Mitchell e Katshitshi riportano Moncalieri sul -2 (31-29), forzando il timeout delle venete.

Al rientro in campo Westbeld riporta il match in parità, presto imitata da Katshitshi per il primo vantaggio gialloblù sul +2. Dopo il +4 firmato sempre Westbeld, sono Dedic e Washington a riaccendere la partita sul +2 per San Martino.

Una straordinaria Katshitshi rientra in campo ancora più agguerrita, trovando spazio con una penetrazione mancina che porta Moncalieri sul +2. Reggiani e Sagerer da un lato, Milazzo e Dedic dall’altro, aprono le marcature nel secondo tempo. Dopo 3 minuti il punteggio è in parità sul 40-40. Il terzo quarto si chiude sul 53-51 per le padrone di casa. Moncalieri sferra la maggior parte dei suoi colpi, in attacco e in difesa, con Katshitshi. San Martino però continua a trovare il fondo della retina e per Moncalieri non c’è tanto da fare. Alla fine la spuntano con merito le padrone di casa 72-67, ma per Moncalieri i segnali positivi sono più di uno. Uno su tutti:Lydie Katshitshi.

Fila San Martino di Lupari – Akronos Tech Moncalieri 72 – 67 (20-18, 36-37, 53-51, 72-67)



FILA SAN MARTINO DI LUPARI: Washington* 19 (5/11, 3/8), Verona, Milazzo* 11 (3/3, 1/6), Ianezic NE, Frigo NE, Russo* 9 (0/4, 2/7), Kaczmarczyk* 12 (3/6, 1/3), Arado, Diakhoumpa NE, Dedic* 21 (8/11, 0/1)

Allenatore: Serventi L.

Tiri da 2: 19/37 – Tiri da 3: 7/25 – Tiri Liberi: 13/18 – Rimbalzi: 39 8+31 (Kaczmarczyk 10) – Assist: 22 (Washington 6) – Palle Recuperate: 6 (Washington 2) – Palle Perse: 14 (Dedic 4)

AKRONOS TECH MONCALIERI: Tagliamento* 16 (4/11, 1/5), Sagerer* 2 (0/6, 0/1), Cherubini NE, Landi 2 (1/2, 0/3), Reggiani* 1 (0/5 da 2), Landi NE, Katshitshi 16 (7/10 da 2), Westbeld* 15 (6/10, 1/3), Mitchell* 12 (6/11, 0/2), Nicora NE, Jakpa NE, Giacomelli 3 (1/2 da 3)

Allenatore: Spanu M.

Tiri da 2: 24/55 – Tiri da 3: 3/16 – Tiri Liberi: 10/15 – Rimbalzi: 46 16+30 (Tagliamento 10) – Assist: 10 (Tagliamento 2) – Palle Recuperate: 8 (Mitchell 3) – Palle Perse: 15 (Tagliamento 5) – Cinque Falli: Mitchell

Arbitri: Boscolo E., De Biase S., Culmone C.

