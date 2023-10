A1 – Sanga Milano vince la sfida tra neopromosse contro Battipaglia

La Serie A1 torna sui parquet milanesi e lo fa con la prima storica vittoria del Repower Sanga. Vittoria bella e importante quella delle Orange, arrivata al termine di un match equilibrato e combattuto. Protagoniste della serata Tulonen e Pellington – che combinano per 47 punti in due – a cui si è aggiunta la prestazione di Toffali, stasera in formato “regista” con ben 8 assist.



Ritmi lenti a inizio a partita con Penz che sblocca il punteggio con una bella tripla. Johnson e Monteiro reagiscono per l’O.ME.P.S. Per il Repower risulta quindi decisivo l’ingresso di Tulonen, la giocatrice finlandese segna 9 punti ai quali si aggiungono la tripla di Madonna e le penetrazioni di Toffali e Pellington che valgono il +10 per le milanesi (21-10) Sul finire di quarto arriva la reazione di Battipaglia; si va quindi al primo riposo sul 21-16.



O. ME. P.S. che parte meglio nella seconda frazione grazie all’ingresso di Seka e alla la leadership del duo sud americano Monteiro-Ferrari che riportano in vantaggio le ospiti (24-25). Repower che però non si disunisce nonostante i tanti errori al tiro da sotto. Ci pensa Pellington con una penetrazione delle sue a riportare davanti le Orange che, con il rientro in campo di Tulonen, tornano a pieni giri in attacco mentre Penz è onnipresente sulle palle vaganti. Le due squadre vanno quindi all’intervallo sul 39-33.

Dopo la pausa lunga arriva lo scatto di Battipaglia che con Ferrari e Johnson piazza l’8-0 di parziale che costringe al time-out coach Pinotti. Il canestro di Diallo sblocca l’attacco Repower che poi trova nuova linfa dal gioco da 4 punti di Pellington (45-43). La tripla di Toffali fa volare il Repower sul 53-46 ma subito arriva il controparaziale ospite firmato Mbandu e Ferrari. Si va all’ultimo intervallo sul 53-52.

Potolicchio apre la quarta frazione con una tripla a cui fa seguito il tiro dalla media di Monteiro. È Pellington a guidare la riscossa Repower, la canadese segna 10 punti consecutivi e riporta le milanesi sul +3. Ferrari e Monteiro riportano le ospiti in testa ma l’attacco Orange, guidato da Pellington trova canestri importanti con Tulonen e Toffali che valgono il 70-66 a un minuto dalla fine. La difesa Repower serra i ranghi e conquista così la prima storica vittoria in A1 con il risultato finale di 70-66.



Coach Pinotti a fine partita dichiara: “C’è sicuramente tanta emozione per la prima vittoria del Sanga in A1, e il ritorno alla vittoria per la città di Milano dopo 31 anni. Devo fare i complimenti a coach Maslarinos e alle sue giocatrici. È stata una partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Complimenti che meritano sicuramente anche le mie ragazze che hanno dimostrato di avere una grande resilienza, Tulonen e Pellington hanno fatto una grande partita dal punto di vista realizzativo, ma anche Diallo ha fatto una partita importante soprattutto con l’ultima giocata difensiva. Un elogio veramente per tutte, è sicuramente un campionato duro ma come si dice: “chi ben inizia è a metà dell’opera”.

REPOWER SANGA MILANO: Toffali 7, Pellington 24, Guarneri, Beretta, Penz 5, Diallo 4, Bonomi 2, Yurkevichus 2, Tulonen 23, Madonna 3, Finessi NE, Di Domenico Coach: Franz Pinotti

O.ME.P.S. Battipaglia: Lombardi, Seka 2, Potolicchio 9, Mini ne , Pragolia, Mbandu 12, Monteiro 18, Milani , Johnson9, Ferrari Calabro 16. Coach Maslarinos.–

Matteo Liberti