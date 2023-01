A1 – Sassari allunga nel secondo quarto e vince a Moncalieri

By

La Dinamo conquista un altro successo pesante a Moncalieri, dominando il match 79-65 dopo essere partite sotto 10-2 con tre falli di Makurat. Carangelo gioca una grandissima partita, dentro l’area protagoniste Gustavsson e Holmes, la solidità e la consistenza di Sassari sono ormai una certezza, la squadra di Restivo continua la sua marcia nelle prime 4 della classe

MONCALIERI – DINAMO 65-79 LE STATISTICHE COMPLETE

Le ragazze di Restivo provano a sfruttare l’onda lunga della bellissima vittoria in casa con Venezia e affrontano Moncalieri, che è in un momento delicato a causa degli infortuni.

SUBITO MONCALIERI, POI DINAMO

Le Women approcciano discretamente al match, Moncalieri ha spirito di rivalsa e prova ad aggredire il Banco che fa fatica inizialmente a trovare la via del canestro. Westbeld e Mitchell sono le protagoniste in casa torinese, l’Akronos parte forte 10-2 poi c’è la grande reazione della Dinamo. Gustavsson è ancora una volta ispiratissima, la squadra sale di livello, il parziale di 10-0 ribalta il confronto, i rimbalzi e le giocate di Holmes e i canestri di Carangelo permettono a Sassari di chiudere avanti al 10’ (16-20) con la squadra di Spanu che sbaglia 3-4 tiri molto aperti. Makurat ha già 3 falli ma Mazza entra benissimo nella partita.

ARRIVA LO STRAPPO DEL BANCO

La squadra di Restivo capisce che è il momento buono per fare un primo break, Carangelo guida, Gustavsson e Holmes sono concrete, la Dinamo vola 20-29 complice anche il 26% dal campo di Moncalieri. La playmaker campana del Banco fa la differenza, anima e braccio, i suoi 12 punti allargano la forbice, Moncalieri è in grossa difficoltà (22-34), la solidità e la convinzione di Sassari è pazzesca, parziale di 16-6 con le torinesi che segnano solo 6 punti in 7 minuti. Dinamo che va all’intervallo avanti 23-41.

CARANGELO DOMINA

Nel terzo quarto Moncalieri prova a rientrare in partita, la Dinamo risponde colpo su colpo ed è molto consistente a livello mentale, Carangelo firma 19 punti con 7/12 dal campo e guida le sue compagne a mantenere un vantaggio importante. Paura per Holmes che cade male ma poi riesce a continuare, l’americana con la solita doppia doppia è una garanzia, Sassari spinge, le torinesi tengono solo con Westbeld e Mitchell, al 30’ il Banco è sempre avanti dominando la partita. (43-61)

L’Akronos tenta la disperata rimonta con le sue americane che realizzano 43 punti in due, la Dinamo controlla nonostante qualche piccolo patema d’animo, Moncalieri arriva 60-70 a 2’ dalla fine, Carangelo è glaciale in lunetta con il bonus, il Banco vince 65-79.

