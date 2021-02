A1 – Sassari butta via la partita, Lucca vince nel supplementare

È l’anticipo della ventesima giornata di regular season, per la prima volta in stagione le Dinamo Women di coach Restivo sfidano Le Mura Lucca, la gara prevista nella settima giornata del girone di andata e rinviata causa Covid-19 si disputerà infatti solo il prossimo 10 marzo. Le ragazze di coach Restivo e le toscane sono appaiate in classifica con sei punti a testa, è quindi un match fondamentale per il cammino delle biancoblu.

Parte bene la Dinamo, concentrata e determinata, quattro giocatrici a referto in tre minuti, per Lucca i punti arrivano dalle mani di Tunstull, dopo 4’ è 11-6. Orsili e Russo riportano il match in parità, Fekete risponde presente e costringe al timeout la panchina avversaria al 7’ (15-13). Arioli sul parquet per Mataloni, le biancoblu allungano a cronometro fermo, Calhoun dall’arco scrive il 24-13 che chiude la prima frazione.

Lucca prova a rientrare spinta dalle sue italiane, Calhoun in doppia cifra ma le toscane risalgono fino al -5 con un parziale, arriva il timeout di Restivo al 13’ sul 30-25. Burke sblocca l’attacco con quattro punti consecutivi, Lucca carica di falli le Women ma il duo Fekete-Burke fa male e ristabilisce dieci solide lunghezze di vantaggio, 40-30 dopo 17’. Le ospiti rientrano ancora, il trio straniero della Dinamo non trema contro l’offensiva toscana, Arioli manda tutti negli spogliatoi realizzando un gioco da tre punti sulla sirena, al 20’ è 47-39.

Fiammata biancoblu, le triple di Calhoun e Burke aprono il terzo quarto e scavano il solco, sul 53-39 è timeout. Arriva la reazione ospite che bracca l’attacco sassarese e firma un importante parziale di 12 a 2, tutto da rifare per le ragazze di coach Restivo che chiama timeout per spezzare l’inerzia (55-51 al 26’). I liberi di Fekete e Arioli sono ossigeno puro per le Dinamo Women nel momento di massima difficoltà, +4 dopo 30’ (59-55).

Mataloni suona la carica dall’arco, Burke domina anche a rimbalzo, il 2+1 di Pertile fissa il punteggio sul 67-59 al 33’. Orsili prova a innescare la rimonta, Fekete risponde alla tripla di Pastrello, si lotta su ogni pallone e il finale è incandescente (71-68 al 36’). Capitan Arioli dalla lunetta è una certezza (10/11), Lucca fa paura e firma un parziale di 5-0 riportandosi a -2 ad un minuto dal termine (77-75). Restivo chiama timeout per levare un po’ di scorie mentali e ridare fiducia, Burke sbaglia, non sbaglia Orsili che incornicia una partita straordinaria (20 punti+8 assist), Lucca attacca per l’ultimo possesso non trova però il canestro della vittoria, overtime al PalaSerradimigni dopo 40’ (77-77).

Il supplementare è a senso unico, Orsili con la tripla porta in vantaggio le toscane, attacco biancoblu bloccato per due minuti, lo sblocca Fekete a cronometro fermo, 79-80 al 42’. Harper dopo una partita da 1/12 al tiro firma 9 punti decisivi, Lucca espugna il PalaSerradimigni, finisce 80-91.

Dinamo Women – Lucca 80-91

Parziali: 24-13, 23-26, 12-16, 18-22, 3-14

Progressivi: 24-13, 47-39, 59-55, 77-77, 80-91

Dinamo Women: Calhoun 13, Arioli 15, Mataloni 3, Costantini ne, Gagliano, Fekete 17, Cantone, Burke 27, Scanu ne, Pertile 5, Fara ne. All. A. Restivo

Basket Le Mura Lucca: Azzi ne, Jakubcova 11, Pastrello 10, Russo 5, Orsili 25, Miccoli 11, Pallotta ne, Harper 11, Smorto 2, Tunstull 16. All. F. Iurlaro

Stats: https://www.fibalivestats.com/u/LEGBF/1743774/

Sassari, 20 febbraio 2021

Ufficio Comunicazione

Dinamo Banco di Sardegna