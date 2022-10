A1 – Sassari cala il poker e doma anche Moncalieri

Con un grande terzo quarto e un parziale di 18-0 la Dinamo si scrolla di dosso Moncalieri e conquista la quarta vittoria in campionato su cinque partite, chiudendo il match 83-59. Ritorno brillante di Makurat, Thomas la migliore in campo che con un buzzer beater gira la partita alla fine del 2° quarto. Doppia Doppia per Gustavsson.

Dinamo: Toffolo 4 (2/5 da 2 punti) , Mazza 6 (2/2 3p), Carangelo 6 (0/4 2/2), Arioli, Gustavsson 16 (6/12 2p 12 rbs), Makurat 14 (1/2 4/7 9 ass), Thomas 12 (1/1 3/6 5 ass), Cerri, Holmes 15 (6/10 1/5 7 rbs), Ciavarella 9 (2/6 1/3), Ruiu. All.Restivo

Dinamo che tira con il 47% dal campo 13/25 da 3p

Moncalieri: Tagliamento 16 (4/10 2p 2/12 3p), Ar.Landi 2 (0/2 0/1), Reggiani 8 (3/6 2p), Katshitshi 4 (2/4 2p), Al.Landi 2 (1/1 2p), Westbeld 19 (5/11 3/5 13 rbs), Mitchell 8 (1/7 2/3), Nicora, Jakpa (0/1 0/1), Giacomelli (0/2 0/1). All.Spanu

Dinamo che si presenta al match dopo il recupero vinto a San Giovanni Valdarno, che le ha garantito la terza vittoria in quattro partite, mentre Moncalieri arriva dal successo interno al fotofinish contro Crema. Restivo recuperare Makurat, che ha smaltito l’infortunio alla caviglia con le torinesi invece senza la lunga Cordola e l’ex Virtus Bologna Sagerer. L’anno scorso Sassari – Moncalieri ha rappresentato il primo spareggio playout salvezza con la vittoria del Banco

C’è subito Makurat in quintetto, Thomas si incolla a Tagliamento, ma Moncalieri ha personalità e mette in difficoltà il Banco, che concede molto inizialmente a rimbalzo offensivo. Nei primi cinque di partita le torinesi giocano meglio (8-11) con Mitchell subito ispirata. La Dinamo ancora una grande fluidità offensiva, la squadra di Spanu tira con alte percentuali da 3 punti, due triple di Carangelo tengono a galla a Sassari, che chiude al 10’ sotto di 3 punti (20-23).

THOMAS GIRA L’INERZIA

Reggiani guida Moncalieri, che punisce ogni situazione forzata della Dinamo, Holmes va a sprazzi, c’è un po’ di confusione da entrambe i lati, Tagliamento fa un minibreak con le sue giocate (anche se gli ultimi cinque minuti del 2° quarto sono molto negativi), risponde Thomas, nettamente la migliore in campo di Sassari, che pareggia a quota 34 e gira l’inerzia del match sul finire di tempo. Una sua rubata con bomba di tabella allo scadere regala al Banco un insperato vantaggio all’intervallo (42-36), nonostante la sofferenza a rimbalzo. Moncalieri tira molto peggio, la Dinamo punisce dall’arco e trova nella sua rookie americana l’attore protagonista.

Thomas 11 punti con 3/5 da 3 punti, Dinamo da 7/14, 45,5% dal campo contro il 38% di Moncalieri. (Tagliamento 1/8 da 3p). 24-17 a rimbalzo per le torinesi.

LA PIU’ BELLA DINAMO

Il parziale di 16-0 a cavallo dei due quarti mette in grande difficoltà Moncalieri che fa una grande fatica in attacco, la Dinamo è nettamente più pronta e ci mette grande energia, la palla gira come un flipper, la bomba di Makurat regala il 49-36 al 23’. Le torinesi sono completamente nel pallone, Holmes fa il vuoto, cinque minuti di grande Banco mettono in ginocchio Moncalieri che vede scappare la partita (57-36). Spanu si mette a zona e prova a mischiare le carte, la Dinamo tira il fiato, Restivo chiama time out dopo i primi 3 punti del quarto delle ospiti (58-39 al 27’). Entra bene anche Mazza, il parziale di Sassari è devastante, il 26-7 spezza completamente la partita al 30’ (68-43).

POKER DEL BANCO

L’ultimo quarto è puramente di garbage time, Restivo trova importanti indicazioni da tutte le ragazze a disposizione, la Dinamo è completamente in controllo, Moncalieri può provare solo a ridurre lo svantaggio, Sassari conquista la quarta vittoria in cinque partite, rimane tra le primissime del campionato e si prepara al debutto in Eurocup. Finale 83-59 con Thomas MVP e Guatavsson in doppia doppia. Molto bene Makurat al rientro.

