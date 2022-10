A1 – Sassari continua a crescere, anche Lucca paga dazio

Le Women affrontano Lucca nella 3^ giornata di campionato (La Dinamo ha saltato il turno infrasettimanale che prevedeva la trasferta a San Giovanni Valdarno visto il concomitante impegno nel qualification round di Eurocup in Belgio) per cercare di dare continuità all’eccellente avvio di stagione, segnato dal successo su Brescia nell’Opening Day di Cagliari e alla netta affermazione sul Kortrjik, che ha di fatto consegnato al Banco il passaggio ai gironi di coppa.

3^ vittoria consecutiva, la 2^ in campionato per le Dinamo Women che battono Lucca 74-57 con cinque giocatrici in doppia cifra e il break costruito già nel 1° quarto. La difesa respinge i tentativi di Lucca, Holmes MVP, benissimo Ciavarella e Gustavsson, unica nota stonata l’infortunio a Makurat ad inizio 3° quarto.

Toscane che arrivano dal successo interno su Crema 75-60 con 23 punti di Natali, ma devono rinunciare alla statunitense Agnew, infortunatasi al ginocchio proprio contro le lombarde.

ELEMENTARE HOLMES

La Dinamo parte subito con energia, Carangelo prova a spingere a tutta, Thomas apre il fuoco da 3 punti, Lucca prova a resistere con il talento di Treffers e l’esperienza del duo Parmesani – Miccoli, ma Joyner Holmes crea il primo break. Sette punti consecutivi, tiro dalla media, tripla e coast to coast in contropiede, Andreoli è costretto a chiedere time out (14-6 al 6’). Le Women difendono eccome, Thomas si butta per terra, da un suo recupero nasce lo spettacolare contropiede di Gustavsson. Morrison prova a duellare con Carangelo ma commette due falli, Natali è completamente fuori partita, il 22-10 del primo quarto è assolutamente meritato e costruito.

FISICITA’ E TATTICA

L’avvio di 2° quarto rispecchia il dominio della Dinamo, Lucca fa una grande fatica ad attaccare, la squadra di Restivo appena può scappa in contropiede, Carangelo segna da sette metri, Makurat capitalizza in transizione, ancora time out sul 29-13 per il Banco. Andreoli prova ad alzare il quintetto e mette Cappellotto a pressare a tutto campo la playmaker di Sassari, Miccoli ci mette esperienza e costringe Toffolo al 2° fallo, Natali segna il primo canestro al 15’ ma Restivo pesca risorse anche dalla panchina. Cinque punti consecutivi di Ciavarella regalano il massimo vantaggio alle Women sul 34-18. Lucca prova a resistere con il proprio capitano, Makurat anche quando non fa canestro dà la sensazione di costruire sempre qualcosa di pericoloso giocando indifferentemente quattro ruoli, ma la Dinamo non riesce concretizzare in pieno il dominio del primo tempo. Frustaci tiene a galla le toscane, che ti costringono a giocare male, Miccoli, nettamente la migliore delle sue firma il break che costringe Restivo al time out (37-29 al 19’). Carangelo va un po’ fuori giri, Natali si mangia la tripla per riaprire completamente il match.

BATTAGLIA VERA

Lucca non demorde e ci prova in tutte le maniere, Restivo perde Makurat per infortunio ma Thomas è incisiva, tripla e assist per Gustavsson che capitalizza in transizione (50-33 al 25’). Nonostante i tre falli a carico di Treffers e Miccoli, le toscane rimangono ancora nel match, controbreak di 8-1 che costringe Restivo a fermare il gioco. (51-40 al 28’). Un canestro preziosissimo di Gustavsson permette al Banco di restare avanti al 30’ sul 55-44.

HOLMES MVP

Giulia Ciavarella è determinante uscendo dalla panchina. L’ex Bologna realizza canestri chiave per mantenere le distanze. La Dinamo ha pazienza nell’attaccare i cambi di Lucca, Holmes riallunga sul 59-44, Sassari prova a chiudere definitivamente il match con l’americana ex Connecticut che quando accelera è infermabile. Restivo non si fida e chiama time out a 3’23” dalla fine con il Banco avanti 66-53, ma la partita ormai è in ghiaccio, il Banco controlla e non si volta più indietro, conquistando il 2° successo in campionato e la terza vittoria consecutiva considerando il preliminare di Eurocup.

Dinamo: Toffolo (0/1 2p), Mazza, Carangelo 11 (1/5 2p 3/5 3p), Arioli, Gustavsson 15 (6/8 2p 11 rbs), Makurat 6 (3/5 0/1), Fara, Thomas 10 (0/1 3/7), Cerri, Holmes 17 (5/8 2/6 8 rbs), Ciavarella 13 (4/8 1/2). All.Restivo

Lucca: Cappellotto, Tintori, Treffers 14 (7/10 2p), Natali 4 (2/3 2p 0/3 3p), Tulonen 3 (0/1 1/2) , Parmesani (0/2 0/1), Miccoli 11 (4/7 2p 6 rbs 5 ass), Gilli 4 (1/2 0/1), Frustaci 8 (1/2 2/4), Morrison 13 (4/10 1/3). All.Andreoli

MVP: Quando è in campo Joyner Holmes la Dinamo cambia marcia, la sua pericolosità, il suo talento e la sua fisicità spaccano la partita. Chiude con 17 punti, 8 rimbalzi, 7/14 dal campo

CHIAVE DEL MATCH: Il break del 1° quarto della Dinamo e la solidità difensiva contro una squadra ostica che ti fa giocare male



