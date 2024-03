A1 – Sassari corsara a Battipaglia

Le Women conquistano un grande successo playoff a Battipaglia 83-72 con le campane avversario ostico e in piena rimonta in campionato. La squadra di Restivo soffre, contiene le folate di Johnson e compagne, per poi colpire nell’ultimo quarto con le giocate di Carangelo e Raca, ancora una volta decisiva nei momenti chiave. Break determinante di 14-4 che fa il vuoto con Toffolo chiude il confronto con una tripla, straordinaria Joens con 20 punti e 10 rimbalzi. Bravissima Sassari a gestire il ritmo (solo 5 perse e 8 recuperi) e a portare a casa due punti pesantissimi in ottica playoff.

On the road. Le Dinamo Women affrontano la trasferta di Battipaglia per affrontare una squadra che ha nettamente cambiato volto rispetto al girone di andata. Dopo il successo su Sanga Milano le ragazze di coach Restivo cercano continuità per aprire la corsa al finale di stagione.



AVVIO EQUILIBRATO

In un PalaZauli gremito ad aprire le danze sono le padrone di casa che si iscrivono a referto con Yurkevichus che infila i primi due punti, le Women rispondono con Raca dalla lunetta a monetizzare il fallo di Ferrari. Hollingshed firma il primo allungo insieme a Joens ed è 2-6. Anche il capitano Carangelo si iscrive a referto con i primi 5 punti personali ed è 8-13. Johnson e Yurkevichus tengono Battipaglia a contatto ma la tripla di Hollingshed dice 13-18 al 10’. In apertura di seconda frazione è Smorto a siglare la parità a quota 18, Raca manda avanti le isolane ma le italiane conducono la squadra di casa. Botta e risposta dall’arc tra Crudo e Policari, Kaczmarczyk scrive il +2 isolano ed è timeout Battipaglia. La bomba di Policari per il sorpasso coadiuvata da Johnson (14 pt nei primi 20’): 30-27. Le Women reagiscono con Raca e Carangelo, Joens firma la parità a quota 33 e manda le squadre a riposo.



BATTAGLIA VERA

Le Women rientrano in campo ma faticano a ritrovare feeling con il canestro: le ragazze di Restivo si sbloccano dopo oltre 2’. Le padrone di casa però provano a cavalcare l’inerzia con Yurkevichus e una super Ferrari che infila i primi 8 della sua partita. Le Women mettono la testa avanti con Carangelo e Joens, Ferrari e Yurkevichus chiudono la terza frazione sul 52-50.

Al PalaZauli è battaglia vera: Battipaglia avanti di 4 con Yurkevichus, rispondono Joens già in doppia doppia (10 pt+10 rb) e Carangelo. Le Women piazzano un break di 10-3 con la bomba di Toffolo che dice 60-63. Le ragazze di Restivo spingono sull’acceleratore lanciate da Joens, Raca a quota 19: azione corale a 3’30’’ dalla fine con il potensiale gioco da tre punti di Raca per il +8. Toffolo con una tripla chiude il confronto..

Battipaglia Dinamo Women 72-83

Progressivi: 13-18; 33-33; 52-50;



