A1 – Sassari corsara a Faenza

La Dinamo non sbanca il jackpot ma conquista a Faenza la sesta vittoria consecutiva in campionato ed è ancora imbattuta nel 2023. La squadra di Restivo approccia bene il match, tiene sempre il pallino del gioco e fa il break decisivo a cavallo della seconda parte del 3° quarto ed inizio dell’ultimo periodo, chiudendo 83-70. Gustavsson è straordinaria con 29 punti e 12 rimbalzi, Sassari mantiene saldamente il 4° posto in classifica e guarda con grande fiducia al proseguo di stagione.

FAENZA – DINAMO WOMEN 70-83 (16-19 / 34-39 / 54-63)

MVP: Senza ombra di dubbio Gustavsson che dal 2° quarto in poi domina letteralmente l’incontro con la sua atipicità. Movimenti in post basso, tagli senza la palla, tiro dalla media e assist, la svedese è letteralmente determinante. Chiude con 29 punti, 12 rimbalzi e 4 assist, 10/14 dal campo 9/10 ai liberi

La Dinamo approccia molto bene il match e non sembra avere particolari ruggini dalla sosta. La squadra di Restivo, ancora imbattuta in campionato nel 2023, dimostra la sua maturità e la sua mentalità. Capitan Carangelo è subito dentro la partita, 14 punti in coppia con Makurat lanciano il Banco nel primo quarto. Nonostante le 6 perse e i rimbalzi offensivi di Faenza con Kunaiyi (10 punti per la lunga di casa), Sassari chiude avanti al 10’ (16-19)

ELIN CHIAVE

Nel secondo quarto la Dinamo da sempre la sensazione di poter scappare ma non riesce a fare un break pesante. Faenza rimane nel match grazie all’impatto in area di Kuniyi, mostruosa con 19 punti e 12 rimbalzi nei primi 20’. Sassari trova uno sprazzo di altissimo livello di Gustavsson che domina con i suoi movimenti e con il tiro dalla media, la svedese segna 11 punti e spinge il Banco. (30-37). Restivo usa anche la zona per cercare di limitare la forza dentro il pitturato di Faenza, Holmes commette 3 falli, Toffolo non riesce ad entrare in partita. Nonostante il 32% dal campo Faenza rimane aggrappata, gli 11 rimbalzi offensivi sono il dato chiave insieme alle 8 perse della Dinamo. All’intervallo lungo è 34-39 per Sassari.

DINAMO CON IL PALLINO IN MANO

Faenza parte subito per ribaltare la partita, inerzia in favore delle padrone di casa che impattano subito a quota 39 punti. Come spesso accade la Dinamo è capace di soffrire e rimanere compatta. Gustavsson è micidiale nel trovare sempre il pertugio giusto, Makurat è una macchina, ancora minibreak del Banco che costringe Ballardini al time out (39-46). Non c’è spazio per abbassare la guardia, Davis prova a creare gioco insieme a Moroni, Kunaiyi è sempre devastante (24 punti e 14 rimbalzi al 30’), ma Sassari ha sempre la forza di colpire con grande cinismo e mentalità. Una tripla di Holmes regala il massimo vantaggio alla Dinamo, che chiude avanti al 30’ (54-63). Gustavsson ha 19 punti con 7 rimbalzi e 4 assist.

DOMINIO DEL BANCO

Nell’ultimo quarto la Dinamo domina il campo, Gustavsson è pazzesca (alla fine 29 punti con 12 rimbalzi 4 assist e 10/14 dal campo con 9/10 dalla lunetta), Carangelo e Makurat sono letali sul perimetro, Holmes decide che può bastare così. Il break è di quelli decisivi, Sassari vola via e non si volta più indietro. Faenza è tenuta in piedi solo da una fantastica Kunaiyi che chiuderà con 32 punti e 20 rimbalzi. La squadra di Restivo conquista meritatamente la 6^ vittoria consecutiva, è imbattuta nel 2023 e guarda con grande fiducia al proseguo di stagione. 15 punti per Holmes, 13 di Carangelo e 12 punti di Makurat.

