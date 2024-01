A1 – Sassari piazza la rimonta, Roma cade nel finale

By

Grande e pesantissima vittoria delle Women che sbancano 62-60 Roma al termine di una battaglia durissima ma vinta meritatamente nel finale. Sassari gioca meglio per 29′, mette a segno il break e allunga 39-48 con il controllo del match. Le capitoline non demordono e nonostante l’infortunio a Romeo ribaltano il confronto con Dongue (55-50) a metà dell’ultimo quarto. Nel momento più difficile a 5′ dalla fine il Banco griffa il parziale decisivo. Carangelo gioca una partita super, ma è Raca con due triple consecutive a a gelare il PalaTiziano, il break di 0-10 è decisivo. Toffolo chiude dalla lunetta con la Dinamo che conquista due punti dal sapore playoff, portandosi anche 2-0 nello scontro diretto con Roma. Raca è fenomenale con 23 punti, Carangelo chiude con 16 punti e 7/14 dal campo.

Oxygen Roma Basket – Dinamo Banco di Sardegna Sassari 60 – 62 (18-15, 28-27, 43-48, 60-62)



OXYGEN ROMA BASKET: Toscani NE, Ndiaye NE, Romeo* 3 (1/2 da 3), Dongue* 18 (7/11 da 2), Cupido, Natali 6 (3/4, 0/3), Bongiorno NE, Scarsi NE, Czukor* 9 (2/6, 1/7), Sventoraite* 4 (2/10 da 2), Gilli 8 (4/5 da 2), Kalu* 12 (4/9 da 2)

Allenatore: Di Meglio V.

Tiri da 2: 22/46 – Tiri da 3: 2/13 – Tiri Liberi: 10/13 – Rimbalzi: 40 8+32 (Dongue 8) – Assist: 10 (Cupido 3) – Palle Recuperate: 5 (Kalu 2) – Palle Perse: 12 (Dongue 5)

DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Raca* 23 (4/11, 4/5), Carangelo* 16 (6/9, 1/5), Toffolo 4 (1/3, 0/2), Crudo 4 (1/1 da 3), Kaczmarczyk* 2 (1/1, 0/1), Hollingshed* 5 (0/2, 1/6), Joens* 8 (2/6, 1/5), Spiga NE, Fara NE, Togliani

Allenatore: Restivo A.

Tiri da 2: 14/33 – Tiri da 3: 8/28 – Tiri Liberi: 10/18 – Rimbalzi: 37 9+28 (Joens 10) – Assist: 13 (Carangelo 4) – Palle Recuperate: 5 (Carangelo 2) – Palle Perse: 11 (Raca 4)

Arbitri: Nuara S., Perocco A., Bartolini L.

MVP RACA è un’altra volta fenomenale, non parte bene poi tira fuori una prestazione pazzesca, 23 punti, due bombe pesantissime nel break finale, una presenza indispensabile.

CHIAVI DEL MATCH Gli ultimi 5 minuti difensivi del Banco, la tenuta fisica e mentale per 40’

Partita fondamentale in chiave playoff per la Dinamo che gioca a Roma battuta all’andata all’overtime dopo un’autentica battaglia. Restivo prova a recuperare Kaczmarczik al meglio e disputare un match intenso alla prima settimana senza Eurocup.

Le ragazze partono con il freno a mano tirato a livello offensivo, 4/19 dal campo con Raca, Jones e Hollingshed che non riescono a concretizzare occasioni propizie e tiri costruiti bene. Roma spinge dentro l’area con Dongue, un assoluto fattore del primo quarto. Le capitoline allungano 11-5, Carangelo è bravissima a dare il là al break del Banco, il primo canestro dal campo di Raca chiude quasi del tutto la forbice (15-13). La squadra di Di Meglio è più cinica, la Dinamo va a folate, Roma avanti al 10’ (18-15)

6/23 dal campo per il Banco che ha 2/12 con la coppia Hollingshed – Joens, Dongue 9 punti con 4/4 al tiro è la migliore.

Nel secondo quarto la Dinamo approccia benissimo, il 9-2 di parziale firmato dall’impatto di Crudo e dalla difesa (7 recuperi) permette a Sassari di sorpassare sul 20-24. Roma sembra perdere l’inerzia ma rimane attaccata grazie a Dongue e agli errori del Banco che non riesce a concretizzare l’aggressività nella sua metà campo. Il 4/16 da 3 punti è determinante, Roma rosicchia lo scarto e riesce a restare avanti all’intervallo sul 28-27 con la squadra di Restivo che segna solo 3 punti negli ultimi 6 minuti.

CARANGELO & RACA DA BREAK

La Dinamo gioca un grande terzo quarto, mette subito la freccia e costringe Roma a fare molta fatica per fare canestro. Carangelo è l’anima e guida in campo, il capitano apre il break 28-33 che si allunga nel corso dei minuti. Raca è implacabile, la difesa di Restivo mette in confusione Roma che prova sempre ad attaccare l’area (1/8 da 3 punti). Sassari strappa fino al 39-48 con contropiede di Raca ma negli ultimi 30 secondi l’Oxygen gira l’inerzia con il post basso di Sventoraite e il canestro a fil di sirena di Kalu. (43-48 al 30’).

RACAAAAAAAAAAAA

Nell’ultimo quarto succede di tutto, la Dinamo fa una tremenda fatica a segnare, Roma ci crede e ha dalla sua l’inerzia, la squadra di Di Meglio sfrutta il momento e si fa spingere dal PalaTiziano. Toffolo commette un antisportivo, l’Oxygen piazza un parziale di 12-2 e mette le mani sulla partita (55-50). Restivo rimette Raca e Hollingshed, è la mossa vincente, Carangelo gioca un ultimo quarto di assoluto spessore, il Banco difende, aggredisce e non molla la presa. Sul 55-54 due bomba pazzesche di Raca cambiano le sorti del confronto. La prima di grandissima freddezza dall’angolo, la seconda su un errore della difesa di Roma che raddoppia a 3” dalla fine dei 24 e concede il bis alla serba. Nel convulso tentativo di rimonta, Toffolo fa 2/2 dalla lunetta e chiude i conti, Sassari conquista due punti pesantissimi, vince 62-60, va 2-0 negli scontri diretti e si prende un pezzo di playoff. Le ragazze sono tornate.

Sassari, 27 gennaio 2024

Ufficio Comunicazione

Dinamo Banco di Sardegna