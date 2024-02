A1 – Sassari regge un tempo poi s’inchina a Schio

Bravissima Schio a girarla nel secondo tempo con le bombe di Crippa sul finire di terzo quarto e con il rush ad inizio dell’ultima frazione che vale il 76-62 ma la Dinamo esce dal campo con una prestazione assolutamente di livello. La squadra di Restivo tiene testa alle campionesse d’Italia e va all’intervallo sul 27-33, giocando meglio il primo tempo e tenendo le padrone di casa al 28% dal campo. Una bomba di Carangelo consegna il massimo vantaggio a Sassari sul 29-38, ma Schio reagisce e ribalta l’inerzia con un 12-0, segnando 49 punti nei secondi venti minuti e chiudendo con quasi il 60% da 3 punti. Il Banco prova a rimanere aggrappata al confronto ma le venete si scrollano di dosso la paura e con Sottana fanno propria la sfida.

SCHIO – DINAMO WOMEN 76-62 (14-17 / 27-33 / 48-45)

LE STATISTICHE DEL MATCH

https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/LEGBF/2333403/bs.html

CHIAVI DEL MATCH I 49 punti segnati nel secondo tempo dalla Famila dopo il 28% dal campo dei primi 20’. Le italiane di Schio sono determinati, prima il break di Verona, poi le due bombe di Crippa e la saggezza infinita di Sottana, sono le tre protagoniste nei momenti chiave della partita.

LE STATS

58% da 3 punti per Schio che tira benissimo nel 2° tempo, 47-40 a rimbalzo per le venete che prendono 14 rimbalzi offensivi, la Dinamo si difende 12 recuperi e 12 assist ma tira solo con il 25% dalla lunga distanza che non permette di aprire la scatola.

APPROCCIO DEL BANCO

Buon inizio delle Women che riescono ad essere aggressive e a mettere in difficoltà le campionesse d’Italia di Schio, reduce dalla pesante sconfitta in Eurolega di Valencia. Sassari, su cui pesa mentalmente come un macigno il risultato di Roma, ha impatto e condivide la palla, la squadra di Restivo comanda fino al 16-10 per poi chiudere il primo quarto addirittura avanti sul 17-14.

LA DINAMO GIOCA MEGLIO

Nel secondo quarto Schio prova a cambiare l’inerzia della partita e a far valere la propria forza. Le venete si affidano alla vena di Guirantes e provano ad avere vantaggio in area con Bestagno e Reisingerova, la Famila arriva 20-17 con un parziale di 6-0. La Dinamo non si scompone e nonostante le basse percentuali continua a fare il proprio gioco, il 4/19 da 3 punti è pesante ma Carangelo e compagne sono molto attente difensivamente e si compattano nel pitturato. Joens scuote la retina con una doppia tripla, Raca in contropiede sulla sirena dà il meritato vantaggio a Sassari sul 27-33.

SCHIO LA RIMETTE IN PIEDI

Sassari ricomincia molto bene nel 3° quarto, Joens e una tripla di Carangelo consegnano il massimo vantaggio sul 29-38. Nel momento di maggior difficoltà le campionesse d’Italia si aggrappano all’esperienza e al talento dell’azzurra Verona, che segna 7 punti consecutivi e con una bomba di Parks firma il 10-0 di Schio costringendo Restivo al time out (39-38).

Le Women reagiscono e non mollano, il segnale arriva dalla rubata di Carangelo che vola in campo aperto, Schio gioca molto meglio che nel primo tempo, ma Sassari regge nonostante un paio di ingenuità pesanti. (Invasione su rimessa di Hollingshed a cui segue la tripla di Crippa). Togliani tiene viva la speranza al 30’ (48-45)

Nell’ultimo quarto, scampata la paura, Schio gioca con molta più scioltezza, Sottana detta il ritmo, Reisingerova è dominante in area, mentre le italiane sono una sicurezza, Penna, Verona e Crippa fanno il resto, la bomba di Guirantes dice che la contesa è in ghiaccio. Sassari ci prova fino alla fine non abbassa mai la testa, ma il finale è 76-62 Schio.

Sassari, 3 febbraio 2024

Ufficio Comunicazione

Dinamo Banco di Sardegna