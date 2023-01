A1 – Sassari ritrova il successo e vince a Brescia

RMB Brixia Basket – Banco di Sardegna Dinamo Sassari 80 – 102 (23-25, 38-51, 60-72, 80-102)



RMB BRIXIA BASKET: Johnson* 10 (2/7, 2/7), Tomasoni 2 (1/4, 0/1), Zanardi* 25 (4/11, 4/9), Molnar* 24 (5/8, 4/7), De Cristofaro, Tempia 3 (1/3 da 3), Pinardi, Scarsi, Rainis 3 (0/1, 1/2), Aizsila* 3 (0/1, 1/1), Miller Mccray* 10 (2/8 da 2), Crudo

Allenatore: Zanardi S.

Tiri da 2: 14/42 – Tiri da 3: 13/32 – Tiri Liberi: 13/16 – Rimbalzi: 35 14+21 (Miller Mccray 12) – Assist: 14 (Zanardi 6) – Palle Recuperate: 7 (Johnson 2) – Palle Perse: 13 (Molnar 4)

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Toffolo 2 (1/2, 0/1), Mazza NE, Carangelo* 20 (3/4, 2/9), Arioli NE, Gustavsson* 20 (9/10 da 2), Makurat* 19 (4/8, 3/5), Fara NE, Thomas* 15 (3/4, 3/5), Holmes* 21 (6/9, 3/6), Ciavarella 5 (1/5, 1/4)

Allenatore: Restivo A.

Tiri da 2: 27/42 – Tiri da 3: 12/30 – Tiri Liberi: 12/16 – Rimbalzi: 48 14+34 (Gustavsson 12) – Assist: 24 (Makurat 6) – Palle Recuperate: 9 (Carangelo 4) – Palle Perse: 15 (Makurat 5) – Cinque Falli: Holmes

Arbitri: Giovannetti G., Tommasi E., Pellegrini A.

Le Women conquistano un successo pesante a Brescia nella prima di ritorno, vincendo 102-80, grazie a 5 giocatrici in doppia cifra. Doppie doppie per Holmes e Gustavsson che dominano dentro l’area, Carangelo dirige l’orchestra e segna 20 punti come Makurat, Sassari mantiene il 4° posto in classifica avendo lo scontro diretto a favore con il Geas.

Prima giornata di ritorno con la Dinamo che gioca sul campo di Brescia contro la Brixia che ha assoluto bisogno di punti salvezza. Le lombarde partono subito con 4/4 da 3 punti cercando di aggredire le avversarie, il Banco è un po’ frastornato ma mantiene l’equilibrio nonostante le difficoltà. (12-12 al 4’). Le padrone di casa provano a spingere con Zanardi e Johnson, la Dinamo è micidiale quando può partire in transizione, Holmes è come un playmaker in campo aperto, Sassari mette il naso avanti (16-19). Quando la squadra riesce a difendere in maniera efficace e prendere il rimbalzo, è matematico il contropiede, Carangelo spinge, Holmes chiude, il Banco è preparata (18-25). Brescia ha 5/9 da 3 punti, McRay prova a combattere dentro l’area, le lombarde accorciano al 10’ (23-25)

La Dinamo parte forte nel 2° quarto, impatto di Toffolo, Carangelo continua a giocare con grande lucidità, Sassari arriva anche sul 25-34, prima dello sprazzo di Molnar con Brescia che tira con 6/11 da 3 punti. Il ritmo è altissimo come il punteggio, il Banco cerca di capitalizzare ogni errore avversario, Makurat e Gustavsson sono già in doppia cifra, Sassari vola ancora 38-47.

15/23 da 2p solo 4 perse e 6 recuperi, 51 punti segnati, la Dinamo va all’intervallo sopra di 13 punti.

La Dinamo parte forte con un ottimo approccio uscendo dagli spogliatoi, la squadra di Restivo è micidiale in campo aperto, la forbice si apre fino al 68-47. Molnar, miglior marcatrice della Brixia con 24 punti prova a ricucire lo strappo (57-70) e poi 60-72 al 30’, lasciando una porta aperta alla rimonta.

Sassari vive il momento più difficile ad inizio quarto periodo quando Molnar con una tripla riporta la Brixia sul 70-77, il Banco mantiene la lucidità, Thomas, Gustavsson e Holmes segnano 3 canestri fondamentale, Brescia ci prova in tutte le maniere ma la fisicità e lo sprint delle ragazze di Restivo non lasciano scampo alle lombarde, che si spengono e cedono 102-80.

