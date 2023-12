A1 – Sassari stanca, San Martino fa sua la sfida

By

Le Dinamo Women cadono in casa contro San Martino nella sfida della 13° giornata della Techfind serie A1: a quarantotto ore scarse dalla sfida di EuroCup contro Namur, che è valsa alle isolane la storica qualificazione agli ottavi al prossimo turno di coppa, le biancoblu pagano l’extra sforzo e subiscono l’offensiva veneta. La fotografia del match del match è l’ultimo quarto con il capitano in panchina. Si chiude la striscia di cinque vittoria in fila delle Women.

Tour de force. Si chiude con la sfida di questa sera il mini tour de force delle Dinamo Women che affrontano l’ultimo appuntamento prima del Natale. Dopo la conquista della qualificazione al prossimo turno di EuroCyp Women le isolane affrontano San Martino di Lupari nel match della 13° giornata di campionato LBF.

SAN MARTINO CARICA, LE WOMEN CI PROVANO

Le ospiti partono bene con Conte e Kostowicz, i primi punti delle padrone di casa -visibilmente provate dal tour de force- arrivano con Raca che ne firmerà 13 nei primi 10’. Le Women restano a contatto ma le venete scavano il gap con Turcinovic e Conte, che trovano tiri ben costruiti grazie alla regia di D’Alie. Le Lupe scrivono il +13 sul15-28, tecnico per proteste alla panchina sassarese e alla prima sirena è 20-33. Le Women entrano nel secondo quarto con l’obiettivo di risalire la china, ma San Martino resta avanti con Soule e Conte. Un tecnico per proteste a coach Piazza sembra accendere la rimonta sassarese: con Raca e Togliani in lunetta, tripla di Crudo e JOens dal -18 (27-45) al -10 del 43-53 . La tripla di Raca, ormai a quota 17, riporta lo svantaggio sotto la doppia cifra: le squadre vanno negli spogliatoi sul 46-53.

WOMEN IN AFFANNO

Le venete entrano nella terza frazione con la faccia giusta e dopo i primi 4’ sono avanti con un break di 6-16 (52-69). Le ragazze di coach Restivo faticano a trovare il canestro, si sbloccano con i liberi di Raca e Kakzmarczyk a monetizzare i falli avversari. Al 30’ il tabellone dice 60-78. Niente da fare negli ultimi 10’: le Lupe si portano sul +20 e le Women non riescono a costruire la rimonta. Le isolane cedono per 80-98, chiudendo la mini striscia di quattro vittorie.

Dinamo Women San Martino di Lupari 80-98

Parziali: 20-33; 26-20; 14-25;

Progressivi: 20-33; 46-53; 60-78; 80-98.

Dinamo Women. Raca 33, Carangelo, Carta, Kaczmarczyk 5, Hollingshed 7, Joens 14, Carta, Toffolo 13, Crudo 3, Spiga, Bebbu, Fara, Togliani 5. All. Restivo

San Martino. D’Alie 17, Guarise 3, Tau, Conte 15, Turcinovic 18, Soule 15, Russo 5, Arado 2, Vente 3, Kostowicz 2o. All. Giuseppe Piazza

Sassari, 23 dicembre 2023

Ufficio Comunicazione

Dinamo Banco di Sardegna