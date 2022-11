A1- Sassari supera Faenza dopo un overtime

La Dinamo tira fuori tutto il cuore e l’orgoglio per venire a capo di Faenza, che sorpassa nell’ultimo quarto e va vicina a prendersi il match. Nel concitatissimo finale Sassari perde Holmes per 5 falli ma acciuffa l’overtime e si impone 89-81 con l’apporto di una bravissima Toffolo. Makurat e Carangelo si prendono le responsabilità, vittoria pesantissima in chiave classifica. Holmes 26 punti e 12 rimbalzi.

DINAMO – FAENZA 89-81 OT (26-20 / 48-39 / 60-62 / 77-77)

Dinamo: Toffolo 5 (1/4 2p 1/1 3p), Mazza, Carangelo 22 (5/9 2/7), Arioli, Gustavsson 16 (6/9 0/2), Makurat 14 (6/11 0/3), Fara, Thomas 8 (1/2 2/3), Holmes 26 (6/12 2/4 12 rbs 9 pp), Ciavarella (0/1 3p). All.Restivo

Faenza: Franceschelli 4 (1/2 0/2), Kunaiy 20 (9/16 2p 17 rbs), Moroni 6 (0/2 1/1), Cupido 9 (1/4 1/2), Policari 8 (1/3 2/5), Georgieva, Hinriksdottir 17 (6/10 1/3), Baldi 7 (2/4 1/2), Niedzwiedzka (0/4 2p), Egwoh, Davis 13 (4/16 1/1). All.Ballardini

MVP: Nell’overtime sicuramente Toffolo, Carangelo è la più continua, la più solida, è l’anima della squadra.

La Dinamo si presenta alla settima di campionato dopo la beffa di Campobasso all’overtime e la sconfitta casalinga in Eurocup con le francesi del Villeneuve. Carangelo festeggia le 300 partite in serie A, Restivo ha tutte a disposizione ma cerca di recuperare tutte le energie dopo la Coppa. Ritorna a Sassari l’ex playmaker Giulia Moroni, una delle protagoniste della salvezza della passata stagione.

START

Faenza parte subito con grande energia ed entusiasmo, Davis è subito ispiratissima, la Dinamo fa stranamente fatica in difesa ad accoppiarsi e a tenere l’1vs1, Carangelo prova a tenere botta, Holmes è in difficoltà, Baldi sigla il primo minibreak del match (8-13). Reazione del Banco, Gustavsson corre in contropiede, si alza l’intensità, Ballardini è costretta a chiamare time out (17-16 al 7’). Il Banco continua a tenere alto il ritmo, una tripla di Carangelo allunga il break, il parziale di 18-7 permette a Sassari di chiudere avanti al 10’ (26-20)

9 punti con 3/4 dal campo per Carangelo, la Dinamo ha 8/14 e reagisce dopo l’impatto di Faenza

BREAK E CONTROBREAK

La Dinamo allunga ad inizio secondo quarto con una tripla di Toffolo, Faenza prova a rimanere attaccata al match, Davis ha davvero grande talento, triple per Thomas e per Policari, che lotta come un leone contro Holmes. La lunga del Banco insieme alla tuttofare Sam (bellissima stoppata sulla stessa Davis) reagisce con grande impeto, Sassari riallunga ancora (38-29 al 16’). La squadra di Restivo tira con il 60% dal campo, Moroni sente il match ma mette 4 punti di fila, la Dinamo è in bonus e non può assolutamente rilassarsi, Faenza è lì (38-35). Le Women trovano protagoniste diverse, Makurat da segnali, Carangelo è una furia, il suo canestro allo scadere rilancia la Dinamo all’intervallo lungo (48-39)

Sassari tira con 18/30 dal campo, Carangelo 13 punti con 5/7, Kunayi 10, Davis 9 per Faenza.

LA REAZIONE DI FAENZA

Faenza riparte con tutta l’intenzione di ritornare pienamente nel match e prova ad aggredire la Dinamo, Holmes commette il terzo fallo contro la ruvida Baldi, la squadra di Ballardini ci crede e mette in difficoltà Sassari, il parziale di 10-2 cambia tutto (50-49). Nonostante il problema della gestione delle penalità, la lunga del Banco vuole ristrappare la partita, canestro e tripla con il pick and pop. L’islandese Hinriksdottir è protagonista del 3° quarto, Carangelo prova a riprendere in mano la situazione, è una battaglia. (60-53 al 27’), ma non c’è verso di scrollarsi di dosso Faenza che prima con Kunayi e poi con la stessa Hinriksdottir pareggia a quota 60 punti, Cupido sorpassa in chiusura di 3° quarto (60-62)

12-23 il parziale per Faenza che ha 16 punti e 11 rimbalzi da Kunayi, grande protagonista l’islandese Hinriksdottir (12 punti e 4 recuperi). 19 punti e 9 rimbalzi per Holmes che però ha 8 perse (18 di squadra).

CLUTCH MOMENT

7-0 di orgoglio della Dinamo in avvio, Faenza però non smette di giocare, Restivo vuole parlarci sopra al 33’ (67-66). Nel momento chiave la squadra di Ballardini ha grande personalità e ci prova veramente, la tripla di Policari e il 4° fallo di Holmes complicano la vita, le emiliane sfruttano la stanchezza di Sassari, Hinriksdottir è in the zone (69-75 al 36’ con un altro parziale di 9-2). Niedzwieska rischia di rimettere emotivamente in partita la squadra di Restivo, che si aggrappa alla stessa Holmes, il cuore del Banco è immenso, nel momento più duro la Dinamo prova a vincerla (73-75 al 38’). Makurat non è al meglio ma si prende importanti responsabilità, 5° fallo pesantissimo a Holmes, le Women pareggiano incredibilmente a 30” dalla fine (77-77). 2 rimbalzi offensivi permettono a Carangelo di avere il doppio match-point, l’ex Venezia stremata sbaglia, sulla sirena entra ed esce il tiro di Hinriksdottir, si va all’overtime sul 77-77.

OVERTIME

Davis parte in quarta, rispondono Gustavsson e Thomas, la Dinamo prova a scavare le residue energie senza Holmes fuori per falli, canestro fondamentale di Toffolo a fa il pari la lunga svedese, parziale di 8-2 del Banco e Ballardini chiama time out (85-79). Ancora la giovane ex Moncalieri prende un rimbalzo di capitale importanza, Makurat ringrazia, Carangelo la chiude dalla lunetta (89-81).

