A1 – Schio allunga e poi controlla, espugnata Crema

PARKING GRAF CREMA – FAMILA SCHIO 62-87

(14-33; 11-20; 17-14; 20-20)

Storico esordio casalingo per il Basket Team Crema in serie A1, che si trova ad affrontare le campionesse d’Italia della Famila Schio, reduci dalla vittoria in Supercoppa e da un inizio fatto di due vittorie su due, mentre per le neopromosse cremasche dopo una convincente prestazione con Bologna è arrivata una brutta sconfitta a Lucca. D’Alie ancora ai box per le padrone di casa, mentre le venete schierano la scelta numero 1 al Draft WNBA Rhyne Howard.



Ospiti padroni del gioco fin dalla palla a due, Verona e Howard guidano le transizioni offensive bucando ripetutamente la difesa biancoblu, e dopo 3′ di gioco il punteggio recita già 10-0 Schio. Dickey sblocca da 3 Crema, ma il monologo arancione prosegue con una Verona ispiratissima, con un divario tecnico e fisico netto ed evidente. Meresz trova due canestri nel traffico, Sottana esce dalla panchina e spara la bomba del +18 ospite, mettendo anche il buzzer sulla sirena del 14-33 dopo 10′. Schio rallenta il ritmo forsennato, Conte trova una bella prima per Crema che mantiene così le 19 lunghezze di distanza, mostrando comunque dei bei spunti per le padroni di casa. Fatica enorme per Crema, le americane ospiti banchettano e il divario aumenta sempre più; all’intervallo Schio avanti 53-25 con la pratica già chiusa. Ripresa che inizia con Crema che non smette di provarci, Dickey trova un paio di ottimi canestri, che servono solo a mantenere il distacco sempre attorno alle 28 lunghezze mentre Ndour Fall è padrona dell’area per le campionesse d’Italia, che sono in totale gestione del match. Terzo periodo che termina sul 67-42 Schio, con Crema che però riesce così a vincere una frazione di gioco. Ultimo quarto che serve solo per aggiustare le ultime statistiche, con Schio che vince comodamente il match col punteggio di 87-62. Venete che restano a punteggio pieno, mentre per Crema appuntamento col primo successo rimandato, ma dopo un inizio terribile ora può cominciare un altro campionato per le neopromosse.

CREMA: Melchiori 6, Nori 2, Conte 13, Kaba 8, Capoferri ne, Radaelli ne, Caccialanza ne, Severgnini ne, Rizzi 3, Pappalardo 2, Dickey 14, Meresz 14

SCHIO: Bestagno 7, Mestdagh 3, Sottana 10, Verona 19, Howard 11, Crippa ne, Keys 6, Penna 7, Zahui 3, Ndour Fall 21

Uff.Stampa Basket Team Crema