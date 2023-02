A1 – Schio doma una combattiva Faenza

Il Famila Wuber conquista a Faenza la vittoria numero 18 della stagione in Italia imponendosi 70-89 in una gara più equilibrata del previsto. Le orange, infatti, con capitan Sottana a mezzo servizio e Mestdagh in tribuna, dopo un inizio esaltante, si scontrano sulla robustezza del gioco avversario in una partita nervosa e combattuta. Forte la lotta sotto le plance contro la miglior rimbalzista del campionato e tanti fischi arbitrali a sanzionare le difese aggressive. Ben 5 le scledensi in doppia cifra con Verona, Keys e Bestagno vicine anche loro ai 10 punti. Ora qualche giorno di riposo per una parte della squadra mentre l’altra sarà impegnata con le gare della propria nazionale.

Sfida equilibrata nei primi due minuti (5-5 segnato da Cupido) ma arriva poi la sgasata di Mabrey che segna 10 punti (con 2 triple) e serve due assist per il 5-17 orange. Faenza torna a segnare al 6’ con Kunaiyi ma ancora Mabrey colpisce dall’arco per il massimo vantaggio sul +13. Baldi e Hirinksdottir tengono l’E-Work in linea di galleggiamento grazie anche ad un buon lavoro a rimbalzo: 17-26 alla prima sirena.

Le triple di Verona e Zahui provano a ricacciare le avversarie che, però, si scrollate un po’ di ruggine di dosso e giocano ora con più fiducia: Georgieva, Policari e Hirinksdottir puniscono dalla distanza e le padrone di casa inseguono ora solo di 4 lunghezze. Dopo la girandola di cambi, Dikaioulakos rimette sul parquet lo starting five che, con Ndour e Howard, ritrova la doppia cifra di vantaggio: 42-52 alla pausa lunga. Nel mezzo Verona e Kunaiyi spendono il loro 3° fallo personale.

Terribile rientro di Ndour che commette in rapida successione due falli raggiungendo quota 4. Nel mentre Mabrey e Howard forzano tiri con inusuale scarsa mira e Schio rimane avanti solo di 10 punti dopo altri 5 minuti di gioco. Poi Mabrey, Verona e Zahui confezionano il nuovo massimo vantaggio sul 50-67 ma il finale è tutto romagnolo: 7-0 con la firma finale di Moroni che riporta l’E-Work sul 59-67.

La gara si decide a inizio ultimo quarto: triple di Penna e Zahui (entrambe poco in ritmo), canestro di Howard e gioco da tre punti di Bestagno; Schio in un amen scappa a +21. Faenza torna a segnare con Kunaiyi solo al 35’ a partita ormai decisa. Il gioco continua ad essere molto nervoso e spezzettato da tanti viaggi in lunetta mentre Ndour e Kunaiyi lasciano il campo con 5 falli. Finisce 70-89 con un brivido per Keys che cade male in una lotta a rimbalzo ma c’è solo tanto spavento e una semplice botta.

E-Work Faenza – Famila Wuber Schio 70-89 (17-26, 42-52, 59-67)

E-Work Faenza: Franceschelli 0, Kunaiyi-Akpanah 7, Moroni 7, Cupido 11, Policari 7, Georgieva 10, Hirinksdottir 14, Baldi 11, Egwoh 0, Davis 3

Famila Wuber Schio: Mabrey 19, Bestagno 9, Sottana 0, Verona 9, Howard 10, Crippa 0, Keys 8, Penna 10, Zahui 14, Ndour 10

UFF.STAMPA FAMILA SCHIO