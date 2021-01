A1 – Schio domina contro Lucca nel match dell’Epifania

Nella gara dell’Epifania della Techfind Serie A1 il Famila Wuber Schio controlla agevolmente la Gesam Gas E Luce Lucca e vince col netto punteggio di 107-53.

Prestazione assolutamente dominante delle “Orange” che mettono le cose in chiaro già dal primo quarto con un parziale di 37-12 contro cui Lucca, rimaneggiata per l’assenza di Jakubcova, può opporre poca resistenza. Sull’onda del primo quarto le scledensi continuano anche nella seconda frazione, sfruttando tutta la loro qualità e profondità: al riposo lungo è 64-27. Al rientro dagli spogliatoi la partita è decisamente archiviata, Lucca prova quantomeno a ridurre il pesante passivo (e riesce anche a vincere il terzo quarto di gioco, 20-23) ma Schio gioca sul velluto, dividendo minutaggi e responsabilità trovando anche un prezioso “centello” in attacco: il finale dice +54, Gruda ne scrive 21 con 8 rimbalzi per le scledensi mentre dall’altra parte sono 18 i punti di Harper.

Con la vittoria odierna Schio supera momentaneamente Ragusa (che però ha una partita in meno) e torna a -2 dalla Virtus Bologna, rimane complicata la situazione di classifica di Lucca sempre ferma a due, ma con ben quattro partite da recuperare.

Famila Wuber Schio – Gesam Gas E Luce Le Mura Lucca 107 – 53 (37-12, 64-27, 84-50, 107-53)

FAMILA WUBER SCHIO: Keys 12 (5/8, 0/1), Mestdagh* 8 (2/7 da 3), Cinili 4 (2/2, 0/3), Gruda* 21 (8/12 da 2), Achonwa* 17 (7/9 da 2), Crippa* 8 (1/2, 1/2), Andre’ 9 (4/4 da 2), Dotto 8 (3/5 da 2), Trimboli 6 (0/3, 2/4), Sottana* 14 (1/5, 4/7)

Allenatore: Vincent P.

Tiri da 2: 31/50 – Tiri da 3: 9/24 – Tiri Liberi: 18/20 – Rimbalzi: 44 14+30 (Keys 9) – Assist: 31 (Mestdagh 8) – Palle Recuperate: 13 (Keys 2) – Palle Perse: 6 (Mestdagh 3)

GESAM GAS E LUCE LE MURA LUCCA: Azzi NE, Jakubcova NE, Pastrello 4 (0/2, 0/3), Russo* 6 (1/6, 1/3), Orsili 9 (3/3, 1/3), Miccoli* 5 (1/6, 0/3), Pallotta, Harper* 18 (6/13, 2/6), Smorto* 5 (1/2, 1/1), Tunstull* 6 (3/6 da 2)

Allenatore: Iurlaro F.

Tiri da 2: 15/38 – Tiri da 3: 5/19 – Tiri Liberi: 8/10 – Rimbalzi: 28 8+20 (Tunstull 6) – Assist: 10 (Harper 3) – Palle Recuperate: 5 (Harper 3) – Palle Perse: 20 (Smorto 7) – Cinque Falli: Smorto

Arbitri: Yang Yao D., Maffei L., Pallaoro L.

Legabasketfemminile.it