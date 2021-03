A1 – Schio domina la partita e supera agilmente San Martino di Lupari

Famila Wuber Schio – Fila San Martino 72-46

PALLACANESTRO SCHIO: Keys 5 (2/4, 0/2), Mestdagh 7 (2/5, 1/6), Gruda 8 (4/6), De Pretto 5 (2/4, 0/1), Crippa 3 (1/2 da tre), Andrè 16 (5/8), Dotto 9 (3/8, 1/1), Trimboli 2 (1/4, 0/3), Harmon 14 (7/7), Sottana 3 (0/4, 1/4). All. Vincent.

BASKET SAN MARTINO: Anderson 4 (2/2, 0/2), Guarise 3 (1/1 da tre), Fietta 4 (2/5, 0/1), Filippi 6 (2/7 da tre), Tonello 5 (1/1, 1/4), Pasa 5 (2/6, 0/1), Toffolo 4 (1/3, 0/1), Ciavarella 6 (3/6, 0/1), Giordano 2 (1/3, 0/2), Rosignoli 5 (1/1, 1/2), Sulciute (0/2, 0/2), Arado 2 (1/1). All. Abignente.

ARBITRI: Martellosio di Buccinasco (MI), Forni di Cervia (RA) e Tommasi di Palestrina (RM).

PARZIALI: 21-11, 35-18, 55-27.

NOTE: Nessuna uscita per 5 falli. Tiri da due: Schio 26/50, San Martino 14/30. Tiri da tre: Schio 4/19, San Martino 5/24. Tiri liberi: Schio 8/10, San Martino 3/4. Rimbalzi: Schio 46 (Keys e Andrè 8), San Martino 29 (Toffolo e Pasa 5). Assist: Schio 21 (Dotto e Sottana 5), San Martino 13 (Sulciute 4).

Il derby veneto sul campo di Schio va al Famila, che conferma la propria imbattibilità in Italia in questo 2021. Il Fila deve alzare bandiera bianca contro la difesa migliore del campionato, al termine di una gara in cui lo staff giallonero ha concesso un po’ di riposo alle veterane dopo le fatiche infrasettimanali con Bologna, permettendo alle più giovani di accumulare minuti ed esperienza: la riprova sta nel fatto che quasi la metà dei punti ospiti alla fine portano la firma di ragazze nate dal 2000 in poi.

1° QUARTO. Ci vogliono appena 5″ a Ciavarella per firmare il primo canestro dell’incontro, ma le padrone di casa rispondono prontamente con un 6-0 firmato Mestdagh, Harmon e Gruda. Con Anderson e Pasa il Fila torna a impattare poco dopo, a quota 8. Quando il Famila sale di colpi, però, sa fare malissimo. Alcuni piazzati dalla media distanza, uniti a una serie di buone difese, consentono così il primo break dell’incontro alle padrone di casa, capaci di salire sul 19-8 con un 11-0 chiuso da Andrè, prima della tripla di Filippi che sul finale sblocca le Lupe.

2° QUARTO. Come detto, coach Abignente non ha paura di ruotare la panchina e concedere tanto spazio alle più giovani, lo si vede già nella prima metà di gara. Si segna poco in avvio di secondo periodo, ma dopo quasi 4′ è Fietta – di nuovo in campo dopo due gare di assenza – ad andare a bersaglio in entrata per il 24-13. L’attacco scledense però si scioglie meglio di quello sanmartinaro, e le padrone di casa scappano via: al 17′ Andrè propizia con un personale 7-0 il 31-13.

3° QUARTO. Anche nella terza frazione il Famila riparte subito con un 5-0 realizzato da Dotto e Harmon, esemplificativo del desiderio delle padrone di casa di non abbassare i ritmi. Dall’altra parte invece il Fila continua a litigare col ferro, anche se la frazione vedrà andare a segno con un bel canestro Elena Giordano, e sono i primi punti in questo campionato di A1 per l’esterna classe 2002.

4° QUARTO. Tonello prova a dare una scossa all’attacco giallonero, con 5 punti consecutivi e un grande assist per Toffolo, con cui il Fila ritrova il -21 sul 55-34 (33′). Oltre al capitano, nell’ultimo quarto San Martino schiererà solo ragazze nate dopo il 2000, e negli ultimi 6′ l’età media del quintetto sarà di appena 18 anni. Arrivano anche i primi punti in A1 della play classe 2003 Irene Guarise, in un finale che vede la vittoria autorevole delle campionesse d’Italia in carica. Ora per le Lupe la concentrazione va alle ultime quattro giornate, ricche di scontri diretti che saranno importanti per la definizione della classifica.

Ufficio Stampa Lupebasket