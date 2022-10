A1 – Schio espugna Ragusa e rimane imbattuto

Torna dalla Sicilia con il sorriso il Famila Wuber che espugna il sempre ostico parquet ragusano per 60-66 e si mantiene in testa alla classifica con la Reyer Venezia. È stata una partita dal basso punteggio, come capita spesso contro la Passalacqua tanto più ora allenata da un coach che fa della difesa il suo mantra. Schio la porta a casa grazie ad una Penna stratosferica (18 punti con 3/4 dall’arco) ed a un’abitudine a capitalizzare i possessi chiave del match, già vista anche contro Bologna.

Inizio arrembante delle siciliane che, trascinate da Romeo, si portano subito sul +6. Schio risponde prima con Ndour e Keys che al 5’ firma il sorpasso, e poi con Penna che entra bene dalla panchina e mette a referto 4 punti personali per il 12-15 dei primi dieci minuti.

La Passalacqua recupera subito con Dotto e Vitola, e sorpassa con la tripla di Hampton per il 21-17. Penna colpisce dall’arco e avvia un importante break orange guidato da Howard: assist per Ndour, tripla con fallo e poi palla recuperata per il contropiede di Keys: 25-32 e timeout Diamanti. Anigwe sfrutta bene le sue qualità contro Penna e riduce lo svantaggio che si assesta sul 30-34 di metà gara.

Sottana con la tripla e Mestdagh portano subito il Famila sul +9 ma senza approfittare del momento di difficoltà della Virtus Eirene che, pur perdendo Hampton per infortunio, rialza la testa e torna a contatto con un break di 9-0 che al trentesimo vale il 42-43. Ndour si fa trovare pronta sotto canestro e dà continuità di punti all’attacco scledense ma la grande protagonista, un po’ di tutta la partita, è Elisa Penna: altre due triple a segno che fanno volare Schio sul massimo vantaggio di undici lunghezze. Come capita spesso, Romeo è sempre l’ultima a mollare e con un giro in lunetta e una tripla immediata da palla rubata prova a tenere viva la sfida. Gli ultimi possessi siciliani, però, non vengono concretizzati ed il Famila può esultare per la quinta vittoria consecutiva in Techfind Serie A1.

Passalacqua Ragusa – Famila Wuber Schio 60-66 (12-15, 30-34, 42-43)

Passalacqua Ragusa: Mallo ne, Romeo 16, Consolini 4, Di Fine ne, Olodo ne, Salice ne, Dotto 7, Hampton 3, Vitola 9, Attura 4, Ostarello 3, Anigwe 14

Famila Wuber Schio: Bestagno 0, Mestdagh 2, Sottana 5, Verona 12, Howard 4, Crippa 0, Keys 13, Penna 18, Zahui 0, Ndour 12

UFF STAMPA FAMILA SCHIO