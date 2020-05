A1 – Schio, parla De Angelis: “Serve la vicinanza delle istituzioni”

SuperNews intervista il direttore generale della Schio Basket Paolo De Angelis. Tra i temi

trattati, la chiusura della stagione e le conseguenze di tale scelta. Infine, De Angelis

suggerisce quale debba essere la base da cui il mondo della pallacanestro deve ripartire dopo

una crisi di questa portata.

Sulla decisione della chiusura del campionato e sulla possibilità di attendere

No, anzi. Schio è stata una delle società che auspicava la chiusura del campionato. Ci

siamo resi conto della gravità della situazione e della necessità di uno stop del campionato.

Contro i nostri stessi interessi, abbiamo anche chiesto che non venisse assegnato il titolo,

poiché vincere un titolo sulla carta era una delle ultime cose che Schio avrebbe voluto.

Inoltre, La Lega era già orientata verso questa scelta, noi abbiamo solo proposto di

chiudere il campionato, senza vinti né vincitori. Ho anche chiesto alla FIP che il prossimo

anno tutte le squadre di Serie A1 possano indossare lo scudetto sulla maglia, perché le

squadre che riusciranno ad iscriversi in A1 avranno già vinto lo scudetto.

Sull’amarezza di una stagione perfetta ormai vanificata

Chiamarla “amarezza” sarebbe riduttivo. Eravamo primi in classifica a pochissime giornate

dalla regular season, tra le prime otto in Europa e con la possibilità di giocarci l’accesso

alle Final Four, qualcosa di storico, mai capitato nella storia della Schio Basket. Il nostro

staff ha realizzato un lavoro certosino.

Perdite economiche

Non abbiamo un’esatta contezza degli sponsor che porteranno a termine gli impegni

economici. Ci sono aziende che ci hanno comunicato di aver sospeso i pagamenti, senza

capire se questa “sospensione” significhi una “cancellazione” degli stessi. La Schio, al di là

dello sponsor istituzionale, ha altri cento sponsor, quindi è difficile capire come agiranno

tutte e cento le aziende. Noi ci siamo confrontati con le nostre giocatrici e il nostro staff per

trovare una soluzione condivisa al fine di compensare le minori entrate non previste.

Tagli economici

Sì. Nulla di imposto dal vertice. Semplicemente, abbiamo incontrato la nostra capitana e le

abbiamo chiesto di formulare una proposta per affrontare questa situazione, proposta che

poi è stata applicata a tutte le componenti della società sportiva.

Su quale sia la base da cui la pallacanestro deve ripartire

Credo si debba partire dal supporto delle istituzioni. Agevolazioni come la deducibilità delle

sponsorizzazioni, la detraibilità sull’irpef relativa alle liberalità, sarebbero alcune delle

iniziative che potrebbero farci sentire vicini allo Stato. FIP e Lega stanno già lavorando per

attuare delle forme di riduzione del pagamento delle tasse per il prossimo anno. Bisogna

capire che la stagione 2020/2021 sarà ancora più complessa della 2019/2020, quindi avere

buon senso in tutto ciò che si fa e si farà è indispensabile.

fonte SuperNews