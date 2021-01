A1 – Schio, parla Harmon: ““Non è stato un anno facile, potevamo fare meglio”

Inizia anche il 2021 cestistico del Famila Wuber Schio, sarà un gennaio molto caldo per le Orange che culminerà con la “Bolla del PalaRomare” verso fine mese. Prima testa al campionato, la squadra guidata da coach Vincent avrà tre gare importanti per mantenere la propria andatura nella Serie A1 Techfind.

Primo scoglio da superare la Gesam Gas e Luce di Lucca, mercoledì 6 gennaio alle ore 18. mai partita banale. La gara con le toscane chiuderà anche il girone d’andata delle Orange. Stagione tribolata per la squadra di coach Iurlaro, contraddistinta da un calendario zeppo di rinvii (tra cui anche quello proprio con Schio), ma soprattutto dai risultati, una vittoria ed otto sconfitte nelle nove gare stagionali.

La partita sarà visibile in diretta al canale 832 di Sky (Tva Vicenza) oltre che su lbftv.it

Schio necessitava della pausa per ricaricare le batterie, nonostante la stagione a livello europeo non sia ordinaria, ha comunque avuto il suo peso specifico. Tra le ex attese del match sicuramente anche Jillian Harmon, protagonista assieme alla capitana Dotto e alla vice Crippa di una gran stagione proprio a Lucca nel 2017.

“E’ sempre speciale per me giocare contro Lucca, ripenso a molti bei momenti passati in Toscana. – ha commentato Jillian Harmon – Sappiamo che sarà partita complicata, ma noi abbiamo trovato giovamento da questa sosta, ci serviva per staccare un po’ la spina e sgtare con la famiglia.”

“Non è stato un anno facile, potevamo fare meglio soprattutto nella seconda parte, ma quello che più conta sarà essere in forma per il playoff.”

Nel weekend appena passato la A1 è scesa in campo salvo proprio le squadre di Schio e Campobasso che hanno rinviato il match a fine febbraio. Lucca è stata sconfitta di misura da San Martino di Lupari 71-73.

Uff.Stampa Famila Schio