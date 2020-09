A1 – Schio parteciperà al torneo di Friburgo

Orange in viaggio verso Friburgo, non Germania, bensì Svizzera. Prima uscita stagionale per le ragazze di coach Pierre Vincent, che affronteranno le padroni di casa dell’Elfic Friburgo (l’anno scorso in Eurocup) nella giornata di giovedì 10 settembre, secondo test match il giorno dopo contro le francesi di Montpellier (affrontate lo scorso anno nel girone di Eurolega). Roster a completa disposizione dell’allenatore, in attesa, ovviamente di Cloud e Dolson ancora impegnate nella stagione WNBA. Le partite purtroppo non saranno trasmesse in streaming.

Nel viaggio verso Friburgo ci sarà l’occasione per fare visita al quartier generale dello sponsor tecnico Fourteen presso Ginevra. Le ragazze riceveranno il materiale direttamente nella città helvetica.

Prima “allacciata di scarpe” anche per la veterana Orange del gruppo Giorgia Sottana.“Sono molto carica, curiosa di vedere come andrà questa annata, rispetto a quando ho lasciato la prima volta, il gruppo è completamente diverso, fa strano non condividere più il parquet con le varie Masciadri, Macchi o Yaoubou, ma comunque ho belle sensazioni.” – ha commentato con noi Giorgia – “Nella doppia amichevole di Friburgo andremo a cercare prima di tutto un po’ di fluidità, il ritmo partita ci manca da molti mesi, per quanto tu ti possa allenare non è la stessa cosa. Bisognerà oliare anche i meccanismi, ma il fatto che molte di noi giochino insieme anche in nazionale è un vantaggio.”

Siamo andati ad approfondire anche uno dei nuovi progetti di Sottana, ovvero il vlog, una sorta di diario di bordo nel quale possiamo vivere estratti del quotidiano di una giocatrice come Sottana, dal suo punto di vista, i primi due episodi sono già online su youtube e su i canali social Famila Basket.

“Ho voluto intraprendere questo progetto per due ragioni, mi piacciono fotografie e video e perchè ritengo sia bello poter portare ai tifosi dei contenuti diversi per starci vicino, considerando anche che finchè persisterà la situazione covid avranno meno chance di stare con noi. E’ un po’ faticoso ma è un’esperienza nuova e divertente.”

Uff.Stampa Famila Schio