A1 – Schio sbanca Moncalieri

In una delle partite più proibitive per l’Akronos in questa stagione, il primo quarto lascerà sicuramente qualche buon ricordo a giocatrici, staff e tifosi. Dopo 10’ minuti combattuti contro le campionesse in carica, il Famila cambia però ritmo e sigilla 2 punti e vittoria già nel secondo quarto. In doppia cifra per Moncalieri: Reggiani, Westbeld, Katshitshi.

Schio parte alla grande con un 7-0 firmato Verona e Gueye, Moncalieri risponde con 6 punti in fila di un’ispiratissima Katshitshi. Le venete, come prevedibile, continuano ad attaccare, ma l’Akronos è ancora una volta bravissima a non perdere di vista le campionesse in carica. E con 3 triple in fila, due di Westbeld e una di Mitchell, l’Akronos impatta a quota 15 a 4’ dalla fine del primo quarto.

Una rubata di Mitchell con 2 punti rapidamente convertiti in contropiede regala il primo vantaggio della partita alle Lunette. Schio però con un’ispiratissima Howard ci mette poco a riportarsi in vantaggio. Westbeld e Trehub tengono a galla l’Akronos che dopo 10’ insegue di 5 punti sul 21-26.

E se Trehub dà l’illusione all’Akronos con l’appoggio del -3 nel primo possesso, dall’altra parte Schio dimostra a tutto il PalaEinaudi il suo talento nei minuti successivi. Con Sottana, Verona e Gueye a dirigere le operazioni, le sclendesi guadagnano prima il +10 alla boa del quarto, poi il il +24 all’intervallo.

Alla ripresa Schio non alza il piede dall’acceleratore, anzi. E con una super Verona e Howard trova il +27 a 3’ dalla fine. Moncalieri grazie a Westbeld, Reggiani e Mitchell evita l’affondamento prematuro. Nonostante lo strapotere del Famila, l’Akronos chiude il quarto con una tripla di Salvini e una Westbeld che significano 19-19 nel 3° parziale.

Anche gli ultimi 10’ sono sostanzialmente combattuti, con Schio che vince il quarto 22-19. Bene nel finale Salvini, Trehub, Reggiani e Sklepowicz.

Vince Schio 93-65.

Prossimo impegno per l’Akronos il 26 febbraio alle 18 sul campo di Brixia Brescia.

Akronos Libertas Moncalieri: Landi Ar.*, Reggiani* 15, Katshitshi* 10, Westbeld*, 16 Mitchell* 7, Cherubini, Sklepowicz 7, Landi Al., Salvini 5, Trehub 8, Nicora, Jakpa n.e.

All.re: Spanu Vice: Nicastro

Famila Wuber Schio: Mestdagh* 9, Verona* 17, Howard* 11, Zahui Bazoukou* 6, Gueye* 16, Bestagno 7, Sottana 8, Crippa 11, Keys 6, Penna 2.

All.re: Dikaioulakos Vice: Prekas, Fontana

Moncalieri Basketball