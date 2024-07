A1 – Schio sigla la partnership con Adidas

Dopo 6 anni il Famila Basket cambia sponsor tecnico e dà il benvenuto ad Adidas. Una sponsorizzazione di enorme prestigio resa possibile grazie a Linea Oro Sport di Frosinone, top account di Adidas che crea partnership con società sportive professionistiche e non, per conto della multinazionale tedesca.

Le novità non finiscono qui. Presso il negozio di articoli sportivi MASEP di Thiene, già partner orange da qualche stagione, sarà possibile acquistare il merchandising ufficiale del Famila Basket Schio firmati dal Brand ADIDAS.

Il DG Paolo De Angelis esprime enorme soddisfazione per questa nuova partnership di prestigio: “Se qualche anno fa ci avessero detto che Adidas era interessata a vestire il Famila Basket non ci avremmo creduto. Invece questo testimonia il successo dell’operato della società e del presidente Cestaro: in questi anni abbiamo vinto tanto ma abbiamo raggiunto anche riconoscimenti importanti come migliore società dell’Eurolega per la comunicazione (premiati da FIBA qualche anno fa). Ringrazio Adidas, Massimo Beltempo, CEO di Linea Oro e Francesca Mannavola Sales Manager, che si sono spesi per la realizzazione di questa sponsorship, ma anche MASEP che sarà il nostro canale ufficiale per il merchandising orange”.

Massimo Beltempo, CEO di Linea Oro Sport, dichiara: “Ringrazio personalmente Paolo De Angelis ed il Presidente Cestaro per la fiducia riposta nella nostra azienda, scegliendo Linea Oro come partner per questo ambizioso percorso”.

UFF.STAMPA FAMILA BASKET