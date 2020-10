A1 – Schio spazza via Vigarano senza problemi

Dondi Multistore Vigarano – Famila Wuber Schio 49 – 88 (11-26, 21-54, 41-72, 49-88)

DONDI MULTISTORE VIGARANO: Policari* 10 (1/7, 2/3), Albano 3 (1/2 da 3), Tapley* 9 (3/10 da 2), Landi* 6 (1/4, 1/3), Sorrentino* 12 (2/10, 0/1), Valensin, Colantoni NE, Rosset NE, Migani, Farina NE, Castelli, Yurkevichus* 9 (4/8, 0/1)

Allenatore: Castelli A.

Tiri da 2: 11/41 – Tiri da 3: 4/12 – Tiri Liberi: 15/23 – Rimbalzi: 28 8+20 (Tapley 11) – Assist: 4 (Policari 2) – Palle Recuperate: 6 (Sorrentino 2) – Palle Perse: 12 (Landi 3)

FAMILA WUBER SCHIO: Keys* 12 (5/8 da 2), Cloud NE, Cinili 2 (1/2, 0/3), Gruda* 14 (5/9 da 2), De Pretto 11 (3/4 da 2), Crippa* 7 (2/2, 1/2), Andre’ 11 (5/10 da 2), Trimboli 5 (2/5 da 2), Harmon* 11 (5/9 da 2), Sottana* 15 (3/5, 3/4)

Allenatore: Vincent P.

Tiri da 2: 31/54 – Tiri da 3: 4/9 – Tiri Liberi: 14/19 – Rimbalzi: 44 10+34 (Keys 9) – Assist: 8 (Sottana 3) – Palle Recuperate: 7 (Andre’ 2) – Palle Perse: 9 (Trimboli 4)

Arbitri: Tallon U., Del Greco S., Frosolini I.

Vince il Famila Wuber Schio che passa al PalaVigarano, partita di fatto mai in discussione con le ferraresi. Fortemente ridemensionato il roster della Dondi Multistore che cede il passo dopo poche battute. Non c’è stato l’atteso esordio di Cloud per le Orange, tutte a punti le restanti scledensi in distinta con ben 6 effetive in doppia cifra.

88-49 il finale da Vigarano cvhe permette a Schio di guidare la classifica a punteggio pieno attendendo i match della quarta giornata di Serie A1 Techfind.

“Partita controllata dall’inizio alla fine” – ha commentato coach Vincent – “Abbiamo potuto provare più giochi, un peccato non poter schierare Cloud, ma è stato giusto preservarla dopo una settimana intensa di preparazione.”

Uff.Stampa Famila Basket