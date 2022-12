A1 – Schio sul velluto, sconfitta San Giovanni Valdarno

By

L’ultima gara casalinga del 2022 si conclude con un trionfo orange grazie alla rotondissima vittoria per 105-44 su San Giovanni Valdarno. Le ospiti, prive di tante pedine fondamentali tra cui la top player Garrick, si scontrano con uno Schio davvero in grande spolvero che saluta i propri tifosi con una splendid prestazione offensiva. Coach Dikaioulakos tiene a riposo Howard e Ndour, dando nuovamente spazio a Sivka e facendo ruotare ampiamente tutte le dieci a referto. Con questa vittoria il Famila Wuber è matematicamente campione d’inverno e quindi testa di serie delle prossime Final Eight di Coppa Italia.

Partenza a fuoco delle ospiti che con Schwienbacher e Bove si portano subito sul 2-7. Un andamento che a Schio non piace e che ribalta immediatamente con due giochi da tre punti (Bestagno e Keys) e tre triple (Mabrey e Verona) per il 17-9. Al quinto coach Dikaioulakos ruota già tutto il quintetto e pesca immediatamente i canestri di Sottana, Mestdagh e due conclusioni pesanti di Crippa per un devastante 34-14 iniziale.

Ancora pioggia di triple ad inizio della seconda frazione con Crippa che vola già in doppia cifra personale. Il Famila Wuber costruisce tante buone giocate, fa viaggiare la palla a velocità siderale ma pecca in precisione così con Tassinari e Paulsson (sempre dall’arco) le toscane si portano sul 43-30. Gli ultimi squilli del quarto sono tutti scledensi: Keys, Penna e Mabrey mandano le squadre al riposo sul 50-30.

Nel terzo quarto il Famila alza ancora l’intensità del proprio gioco mandando fuori giri le ospiti: Sottana distribuisce assist a destra e a manca, le compagne finalizzano; Keys raggiunge la doppia cifra mentre Zahui si iscrive a referto con 7 punti nel quarto. Al 25’ Sottana mette la tripla del 65-34 che le permette di superare uno storico traguardo di 4000 punti in carriera in Italia. Anche Mestdagh e Sivka si rendono protagoniste di belle realizzazioni mentre Mabrey mette la ciliegina sulla torta con altre due triple per l’80-40 del 30’.

Negli ultimi dieci minuti c’è spazio per Mestdagh per colpire finalmente il bersaglio grosso dalla distanza, per Sottana di firmare il centesimo punto orange e per Sivka e Zahui di arrotondare fino al definitivo 105-44 finale.

Famila Wuber Schio – Bruschi San Giovanni Valdarno 105-44 (34-14, 50-30, 80-40)

Famila Wuber Schio: Mabrey 17, Bestagno 9, Mestdagh 10, Sottana 9, Sivka 9, Verona 5, Crippa 16, Keys 15, Penna 6, Zahui 9

Bruschi San Giovanni Valdarno: Schwienbacher 3, Koizar 0, Tassinari 9, Lazzaro 2, Paulsson 12, Milani 3, Missanelli 6, Bove 7, Garrick ne, Atanasovska 2

UFF.STAMPA FAMILA SCHIO