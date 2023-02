A1 – Schio supera nettamente Brixia

Larga vittoria per il Famila Wuber nell’anticipo della 24 giornata di Techfind Serie A1. Grazie ad un primo tempo praticamente perfetto, chiuso sul 63-23, amministriamo con scioltezza la prima partita dal rientro per la sosta delle nazionali. Out capitan Sottana, colpita in settimana da influenza, in panchina solo per onor di firma, e Zahui esclusa nella rotazione delle straniere a favore di Mestdagh. Ottima prova di tutto il collettivo con un minutaggio perfettamente distribuito da coach Dikaioulakos che ha lasciato spesso le redini della partita all’assistant coach Fontana.

Un primo tempo da record

Partita che fatica a decollare con le squadre ferme sull’8-3 dopo 4 minuti di gioco. In breve, però, Schio scatena la sua potenza di fuoco con le triple di Mabrey e Ndour che valgono il 16-5. Anche Johnson segna dalla distanza per le ospiti ma trova le risposte di Mestdagh e Howard che, in scioltezza, vola già in doppia cifra: 27-8 alla prima sirena.

Devastante l’uragano orange che si abbatte nel secondo quarto sulle malcapitate avversarie: con le triple di Verona, Mestdagh e Penna al 14’ il punteggio è già 42-14. Johnson prova a caricarsi le sue sulle spalle ma, anche quando concretizza un gioco da 4 punti, arrivano le risposte dall’arco di Mabrey e Howard. Il Famila difende aggressivo, fa girare meravigliosamente palla e vola su un parziale record di 63-23.

Normale amministrazione

Negli spogliatoi coach Zanardi riesce a ridare serenità ed equilibrio a Brescia che torna in campo più compatta e attenta. Dall’altra parte Schio non ha intenzione di accelerare ulteriormente. Bestagno e Verona diventano i principali terminali d’attacco orange, mentre Johnson e Zanardi continuano a macinare punti per le ospiti: 78-63.

Nell’ultimo quarto Brixia scioglie le briglie trovando belle giocate corali e diverse triple mandate a bersaglio con Johnson e De Cristofaro. Nel Famila Ndour ne approfitta per diventare la top scorer e chiudere la doppia doppia, mentre raggiungono la doppia cifra anche Mabrey, Verona e Mestdagh. 96-54 il punteggio finale.

Famila Wuber Schio – RMB Brixia Basket 96-54 (27-8, 63-23, 78-36)

Famila Wuber Schio: Mabrey 12, Bestagno 11, Mestdagh 13, Sottana ne, Verona 11, Howard 16, Crippa 0, Keys 8, Penna 8, Ndour 17

RMB Brixia Basket: Johnson 20, Tomasoni 0, Zanardi 11, Molnar 9, De Cristofaro 6, Tempia 0, Pinardi 3, Moreni 0, Scalvini 0, Rainis 1, Vente 4, Aizsila 0

UFF.STAMPA FAMILA SCHIO