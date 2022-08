A1 – Schio vince la prima uscita in casa di Brescia

Prima amichevole stagionale per il Famila Wuber, vera e propria sgambata per registrare le prime indicazioni tecnico tattiche dello staff guidato da coach Dikaioulakos. Al Palaleonessa le orange (con Zahui in tribuna per un affaticamento) si sono imposte per 56-104 sulla neo promossa Brixia Basket. Campionesse d’Italia sempre avanti sin dalle prime battute (1-11 dopo 5′) e che hanno trovato in Ndour e Keys le top scorer di serata.

Domenica secondo test amichevole in casa del Fila San Martino di Lupari.

Brixia Basket – Famila Wuber Schio 56-104 (9-23, 23-47, 42-70)

Brixia Basket: Tomasoni 0, Zanardi 11, Molnar 7, Decristofaro 11, Tempia 7, Scarsi 7, Frattoni 0, Vintsilaiou 9, Scalvini 0, Rainis 2, Valli 1, Miller-McCray 1

Famila Wuber Schio: Bestagno 12, Mestdagh 11, Sottana 14, Sivka 2, Verona 13, Crippa 5, Campisano 2, Keys 21, Penna 2, Ndour 22

Credit foto: Luca Taddeo | Famila Wuber Schio