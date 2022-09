A1 – Schio vince l’amichevole casalinga con San Martino

By

Prosegue il buon cammino in preseason del Famila Wuber che supera a domicilio il Fila San Martino di Lupari per 89-64 . È stato il primo test tra le mura amiche per Sottana e compagne che, davanti ad una bella cornice di tifosi entusiasti di iniziare la nuova stagione, stanno ancora rodando al meglio la nuova intesa di squadra.

Quello con le giallonere è stato un buon test sul piano dell’intensità (tanti i falli fischiati dall’una e dall’altra parte) e che è stato sempre in equilibrio almeno nei primi cinque minuti di ogni quarto. Non è mancato però lo spazio per giocate di pregio che hanno divertito il pubblico del PalaRomare.

Schio ha potuto fare la voce grossa sotto canestro, pur privo ancora di Zahui, ma ha colpito con efficacia anche con le esterne sia dall’arco che in penetrazione.

I tifosi scledensi potranno vedere di nuovo all’opera le proprie ragazze sabato e domenica nel Trofeo Città di Schio dove saranno presenti anche Brixia Basket, Geas S.S. Giovanni e Reyer Venezia. Si gioca in entrambi i giorni alle 17 e alle 19.15 (orario in cui sarà impegnato il Famila).

Famila Wuber Schio – Fila San Martino di Lupari 89-64 (21-12, 27-23, 21-11)

Famila Wuber Schio: Kristinaki 2, Bestagno 8, Mestdagh 9, Sottana 5, Sivka 3, Verona C. 9, Crippa 9, Campisano 4, Keys 7, Penna 14, Ndour 19

Fila San Martino di Lupari: Milazzo 7, Washington 20, Kaczmarcyz 6, Dedic 11, Verona M. 2, Guarise 0, Pan 0, Ianezic 5, Pastrello 11, Frigo 0, Arado 2

Uff.Stampa Famila Basket