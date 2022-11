A1 – Schio vince nettamente anche a Campobasso

By

Netta affermazione del Famila Wuber in Molise che infligge a Campobasso la prima sconfitta interna stagionale. Le orange superano con un largo 52-85 una Magnolia priva di Quinonez e della stella Parks, grazie ad una prova praticamente perfetta di tutto il collettivo: dominio in tutte le voci statistiche, dal tiro (strepitoso 12/24 dall’arco) ai rimbalzi agli assist. Ben 4 le scledensi in doppia cifra con un minutaggio distribuito alla perfezione dallo staff tecnico (Verona la più utilizzata con solo 22’).

Partenza perfetta delle orange che con Ndour, Howard e Mabrey fanno 100% al tiro e volano sul 2-9. Dopo un iniziale smarrimento, Campobasso si rimette in carreggiata con Perry, Trimboli (antisportivo di Mabrey) e Togliani fino al meno uno. È un fuoco di paglia, però, perché Schio costruisce un 11-2 di parziale (triple di Crippa e Mestdagh) che chiude i primi 10 minuti sull’11-21.

A cavallo tra i due quarti Nicolodi e Trimboli siglano un break di 7-0 che riavvicina le molisane ma il Famila non concede nulla e risponde con un controparziale di 7-2. Ndour è scatenata e, raggiunta la doppia cifra, colpisce anche dall’arco, imitata da Mestdagh (3/3 dalla distanza per la belga) mentre il finale di quarto è tutto di Howard: 7 punti in serie e squadre negli spogliatoi sul 28-46.

Grazie alle triple di Howard e Keys, Schio continua a tenere a distanza Campobasso che prova a limitare lo svantaggio con Nicolodi e Narviciute. Continuano poi le prove maiuscole di Ndour e Mestdagh che infila la quarta tripla consecutiva della sua serata: 40-63.

Nell’ultima frazione il Famila gioca sul velluto: allunga fino al +30 ma tiene alta l’intensità con tante palle recuperate e rimbalzi in attacco che garantiscono extra possessi per le triple di Verona. Gli ultimi punti della gara arrivano da Penna e Battisodo per il definitivo 52-85.

La Molisana Campobasso – Famila Wuber Schio – (11-21, 28-46, 40-63)

La Molisana Campobasso: Del Sole 0, Narviciute 7, Togliani 5, Kacerik 2, Trimboli 5, Giacchetti 2, Milapie 6, Perry 14, Battisodo 3, Nicolodi 8, Parks ne, Vitali 0

Famila Wuber Schio: Mabrey 2, Bestagno 6, Mestdagh 15, Sottana 2, Verona 12, Howard 14, Crippa 5, Keys 7, Penna 5, Ndour 17

UFF.STAMPA FAMILA SCHIO