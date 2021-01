A1 – Schio, vittoria convincente contro Empoli

Nell’anticipo della sedicesima di campionato il Famila Wuber Schio supera l’Use Rosa Scotti Empoli per 62-87.

Schio con diversi dubbi in formazione alla vigilia: coach Vincent lascia ai box Dotto e tiene a riposo Achonwa (che nella scorsa gara contro Battipaglia aveva accusato un leggero fastidio al tendine) nella rotazione straniere in vista della “bolla” da martedì, dentro Harmon, decisamente carica: è lei a guidare le “Orange” con 16 punti a metà gara. L’Use Rosa tiene per poco più di un quarto di gioco, poi subisce l’accelerata di Schio che vola anche sul +14 (31-45), parzialmente mitigato dai punti di Ravelli e Narviciute che chiudono la prima metà di gara. Nella seconda metà di gioco però viene fuori tutta l’esperienza e la concretezza di Schio, che scaccia sempre ogni tentativo di rientro empolese: nel finale è addirittura +25 per il Famila, Harmon chiude a 25 punti mentre Gruda ne aggiunge 20; in casa Empoli 17 per la solita Smalls.

Vittoria importante per le scledensi che mantengono il passo in campionato, e ora sono pronte a tuffarsi verso l’impegno della “bolla” di EuroLeague Women al PalaRomare.

USE Scotti Rosa Empoli – Famila Wuber Schio 62 – 87 (21-24, 36-47, 49-68, 62-87)

USE SCOTTI ROSA EMPOLI: Smalls* 17 (5/10, 1/4), Ruffini 7 (2/3, 1/2), Premasunac* 2 (1/5 da 2), Lucchesini, Chagas 8 (0/3, 2/4), Baldelli* 9 (1/2, 2/5), Francalanci NE, Malquori NE, Ravelli* 11 (1/7, 3/8), Manetti, Narviciute 4 (2/3 da 2), Mathias* 4 (2/6, 0/1)

Allenatore: Cioni A.

Tiri da 2: 14/39 – Tiri da 3: 9/24 – Tiri Liberi: 7/8 – Rimbalzi: 32 11+21 (Premasunac 6) – Assist: 11 (Baldelli 5) – Palle Recuperate: 7 (Chagas 3) – Palle Perse: 23 (Mathias 5)

FAMILA WUBER SCHIO: Keys 2 (1/2 da 2), Mestdagh* 18 (3/5, 4/5), Cinili 6 (3/5, 0/1), Gruda* 20 (9/11 da 2), De Pretto 6 (3/3 da 2), Crippa* 2 (0/1, 0/3), Andre’ 6 (3/5 da 2), Trimboli 2 (0/1, 0/1), Harmon* 25 (6/10, 1/2), Sottana*

Allenatore: Vincent P.

Tiri da 2: 28/47 – Tiri da 3: 5/15 – Tiri Liberi: 16/19 – Rimbalzi: 38 9+29 (Harmon 8) – Assist: 23 (Sottana 6) – Palle Recuperate: 13 (Gruda 4) – Palle Perse: 16 (Mestdagh 3)

Arbitri: Doronin V., Di Marco R., Tommasi E.

Area Comunicazione LBF