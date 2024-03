A1 – Secondo tempo di sola Reyer, Venezia sbanca Sassari

By

Sfida insidiosa per le Dinamo Women che nel match della 19° giornata della Techfind Serie A1 affrontano la corazzata Reyer Venezia, fresca di qualificazione alla semifinale europea: le ragazze di coach Restivo approcciano bene al match firmando un ottimo primo quarto da 19-11, trascinate da Carangelo e Raca (17 pt). Dopo un avvio lento le orogranata, condotte dall’ex Shepard e Kuier, risalgono la china chiudendo avanti la seconda frazione e sopra la doppia cifra il terzo quarto. Niente da fare per le Women che però proseguono il loro percorso di crescita, consapevoli che ad attenderle ci sono sfide importantissime in ottica classifica.

Arriva la capolista. Le Dinamo Women affrontano nel back to back casalingo la corazzata Venezia, reduce dalla conquista della semifinale di EuroCup. Le ragazze di Mazzon, grandi favorite allo scudetto sconfitte da Schio nella finalissima di Coppa Italia, arrivano al PalaSerradimigni a caccia di putni per proseguire il loro percorso in vetta mentre le sassaresi cercano continuità dopo gli ottimi 33 minuti contro Ragusa.

SPRINT IN AVVIO

Le ragazze di Antonello Restivo approcciano nel migliore dei modi alla sfida contro la capolista. Siglando subito un break con Raca (10 punti nei primi 10’) e Carangelo. La Reyer, reduce dalle fatiche europee, infila i primi due punti con l’ex Shepard poi resta a digiuno per oltre 4’: le padrone di casa firmano il 12-2 con Holllingshed. Venezia risale la china con Cubaj, Shepard e Berkani e dopo 10’ è 19-11.

VENEZIA MOSTRA I MUSCOLI

Nel secondo quarto le orogranata cambiano faccia e in un amen firmano il parziale che le riporta a contatto con Villa, Cubaj e Shepard. Sul 22-20 la Reyer mette la freccia e sigla il sorpasso, risposta di Hollingshed dall’arco per il controsorpasso (27-24). Break delle ospiti con Kuier e Shepard per chiudere alla seconda sirena sul 29-35.

NEL SEGNO DELLA REYER

Al rientro dall’intervallo lungo la squadra di Mazzon prova a chiudere la pratica, trascinata dall’ex Shepard e dalla sempre più matura Villa per il +11 (33-44). Raca e Carangelo accorciano le distanze, Hollingshed a cronometro fermo infila i liberi del -5 ma Kuier è una sentenza e al 30’ il tabellone dice 44-56. Negli ultimi 10’ non cambia il copione: la Reyer mette il sigillo sul successo ritoccando il massimo vantaggio sul +22 (50-72). Finisce 56-75.

Dinamo Women Reyer Venezia

STATISTICHE COMPLETE

Parziali: 19-11; 10-24; 15-21;

Progressivi: 19-11, 29-35; 44-56;

Ufficio Comunicazione

Dinamo Banco di Sardegna