A1 SF COPPA ITALIA – Venezia supera la resistenza del Geas e vola in finale

Al termine di una sfida combattuta, Venezia batte il Geas e vola in finale. Una partita dai due volti, che sembrava segnata dopo un primo quarto tutto di marca Reyer, con il Geas incapace di trovare contromisure e sotto di ben sedici lunghezze. Tutto un altro discorso secondo e terzo quarto, con Venezia che si spegne e l’Allianz che sale in cattedra trascinato dalla super prestazione di Moore sotto canestro. Il finale punto a punto premia però le orogranata, che grazie a un canestro di Matilde Villa si regalano la finale.

Venezia: Villa, Fassina, Makurat, Kuier, Shepard

Geas: Conti, Panzera, Gwathmey, Trucco, Moore

CRONACA – Gwathmey da una parte e Makurat dall’altra danno il via alla Final Eight 2024. La Reyer prova subito la fuga, toccando con Villa e Fassina l’11-2 mentre le lombarde si affidano a Trucco per sbloccare il punteggio dopo oltre tre minuti. L’inerzia è però tutta di Shepard e compagne, con la lunga americana a segno per il 15-4. Il canestro di Villa e il piazzato di Kuier chiudono i primi dieci minuti tutti di marca Reyer sul 20-4. Nel secondo periodo Zanotti prova a mischiare le carte, trovando in Moore e Gwathmey le armi per ricucire sul 28-19. Venezia continua a faticare e il Geas riduce ulteriormente con una devastante Moore autrice di due canestri in fila per il 28-23. Il 2/2 di Moore e quello di Berkani sigillano la prima metà sul 30-25. Dopo la pausa lunga è Conti show, con quattro punti in fila che valgono il meno tre sul 32-29. La Reyer non si sblocca e Moore continua il suo monologo offensivo scrivendo il meno uno. La lunga rincorsa si concretizza poco dopo, con l’ennesima palla persa di Venezia (la nona) che manda Conti in contropiede per il 32-33. Shepard torna a suonare la carica, ma è l’equilibrio a farla da padrone e il terzo quarto si chiude 40-45 con l’inerzia però tutta a favore del club di Cinzia Zanotti. Begic è la prima a timbrare il tabellino negli ultimi dieci minuti, ma Kuier dall’arco tiene in scia le compagne. Cubaj trova il meno due, poi ci pensa Shepard a siglare il 47-47 che obbliga Zanotti al timeout. Al rientro in campo, Venezia sorpassa con Shepard e Villa a propiziare il 50-47 mentre il Geas continua a non trovare la via del canestro. Serve una magia di Panzera a riportare a contatto l’Allianz, sul 50-49 a 3’55” dal termine. Bestagno dall’arco firma il controsorpasso (50-52), ma Shepard risponde con un 2/2 che vale l’aggancio a due minuti dal termine. Un clamoroso canestro di Villa rimette al comando Venezia (54-52), quando si entra nell’ultimo giro di orologio. Gwathmey fallisce l’opportunità del pareggio ma Shepard non mette la parola fine e con 19 secondi rimasti, Geas ha la palla del pareggio ed eventuale tiro della vittoria. Gwathmey spreca un tecnico sanzionato a Mazzon fallendo il tiro libero, con Zanotti che sceglie l’immediato timeout. Al rientro Venezia sceglie di difendere e Panzera in entrata non trova il canestro del pareggio. Il fallo immediato su Cubaj chiude i conti: Venezia soffre ma batte il Geas 56-52.

MVP BASKETINSIDE.COM: Shepard

REYER VENEZIA – ALLIANZ GEAS 56 52

Venezia: Villa 10, Makurat 2, Fassina 8, Shepard 12, Kuier 9, Logoh ne, Berkani 6, Gorini, Nicolodi, Pan ne, Meldere ne, Cubaj 9. All. Mazzon

Geas: Moore 13, Conti 6, Trucco 7, Panzera 7, Gwathmey 14, Dotto, Begic 2, Arturi ne, Bestagno 3, Tava ne. All.Zanotti