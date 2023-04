A1 SF G2 – Venezia alza la voce, Schio viene travolta

GARA 2 SEMIFINALE UMANA REYER-FAMILA WUBER SCHIO: 76-51

Parziali: 18-16; 40-28; 54-40

Umana Reyer: Villa, Delaere 8, Pan 10, Meldere ne, Cubaj 2, Madera, Yasuma 9, Fassina ne, Santucci 16, Shepard 14, Kuier 17, Nicolodi All.Mazzon

Famila Wuber Schio: Mabrey 4, Bestagno 9, Mestdagh 3, Sottana 6, Verona 3, Howard 15, Sventoraite 2, Crippa, Keys 9, Penna All.Dikaioulakos

Grandissima partita dell’Umana Reyer che vince Gara 2 della semifinale playoff 76-51 contro la Famila Wuber Schio giocando una gara strepitosa condotta per tutti e quaranta i minuti. Quattro giocatrici in doppia cifra e record stagionale di spettatori per la femminile al Taliercio e seconda audience di tutto il campionato femminile con 2511 cuori reyerini che hanno reso la serata ancora più magica e speciale. Ora l’Umana giocherà Gara 3 al PalaRomare martedì 25 aprile alle ore 18.00, gara decisiva per l’accesso alla Finale Scudetto.

Fassina out per un problema alla schiena.

Partenza positiva per l’Umana Reyer che, guidata da Yasuma, risponde con un 7-0 al canestro iniziale di Mabrey. Schio trova la reazione con otto punti di Howard per il sorpasso poi Santucci e l’uno su due di Kuier sigillano la parità, 10-10 dopo cinque minuti di gioco. Partita ad alta intensità con le due squadre che difendono forte, le orange approfittano del bonus per guadagnare punti in lunetta ma le orogranata rispondono colpo su colpo con il canestro di Delaere che sigilla il vantaggio, 18-16 nel primo quarto.

Kuier (cinque punti consecutivi) e Shepard portano avanti l’Umana 25-16 nella prima metà del secondo quarto. E’ poi la solita Howard con il suo tredicesimo punto che, dalla lunga distanza, interrompe il digiuno del Famila. La partita sale di colpi, Pan e compagne, con una grande difesa, costringono le ospiti a sbagliare tanti tiri e toccano la doppia cifra di vantaggio 34-24 con due minuti sul cronometro. La Reyer continua a spingere con Schio costretta a rincorrere: il primo tempo si chiude con una magia di Santucci che vale il 40-28.

Nella terza frazione di gioco le nostre leonesse con una grinta e un cuore enorme arrivano al +15, 48-33 in cinque minuti di gioco. Le scledensi però non mollano un centimetro e cercano di rientrare in partita ma l’Umana non si disunisce e, con un grande lavoro sulle rotazione difensive, termina avanti di quattordici lunghezze 54-40.

Negli ultimi dieci minuti di gioco le orogranata continuano a difendere con una grande intensità trascinate da un pubblico meraviglioso. Momento di massima difficoltà per la squadra di coach Dikaioulakos che diventa priva di Sventoraite (uscita per il quinto fallo), il tecnico chiamato a Sottana e con l’Umana che vola in vantaggio 67-48 a 4’42” dal termine della gara. Le orogranata sono brave a gestire il vantaggio mettendo quattro triple finali che mettono Schio definitivamente ko. L’Umana Reyer vince 76-51 gara 2 della semifinale Scudetto.

