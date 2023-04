A1 SF G3 – Schio si prende derby e finale, Venezia cede nel quarto periodo

GARA 3 SEMIFINALE FAMILA WUBER SCHIO-UMANA REYER: 62-57

Parziali: 9-10; 28-26; 39-36

Famila Wuber Schio: Mabrey 15, Bestagno 2, Mestdagh 4, Sottana 3, Verona 12, Howard 10, Sventoraite 8, Crippa, Keys 8, Penna ne All.Dikaioulakos

Umana Reyer: Villa 9, Delaere 6, Pan 3, Meldere ne, Cubaj 2, Madera, Yasuma 7, Fassina ne, Santucci 11, Shepard 9, Kuier 8, Nicolodi 2 All.Mazzon

Termina il nostro campionato a Gara 3 a Schio, in cui le orogranata hanno giocato da leonesse, come in tutta la stagione. L’Umana Reyer cede 62-57 dopo quaranta minuti di grande agonismo. Un campionato che ci ha visto crescere e vivere grandi partite, in campo e fuori. Grazie ragazze e grazie ai tifosi reyerini che hanno reso questa stagione ancora più speciale.

Per la gara non sono a disposizione Martina Fassina (problema alla schiena) per l’Umana e Astou Ndour per le scledensi.

Diversamente dalle prime due gare questa volta è Schio ad impattare meglio i primi minuti di gioco. Yasuma sblocca la gara con una tripla a cui risponde Mabrey con un altro tiro dalla lunga distanza. Grande intensità in campo in questo primo quarto ma tanti errori da parte di entrambe le squadre, sintomo della alta posta in palio della gara. Howard e ancora Mabrey per il 7-3 orange, Delaere non ci sta e porta la gara in parità con quattro punti consecutivi. I primi dieci minuti di gioco si chiudono con un botta e risposta tra Bestagno e la neo entrata Nicolodi che inventa un canestro da un’azione confusa, 9-10.

Pan apre il sipario della seconda frazione con una bomba per il 9-13, l’Umana ha l’inerzia della gara in mano e conduce lottando sul parquet toccando il +6 (13-19) con l’and one di Villa dopo cinque minuti di gioco. Schio però alza i giri del motore e piazza un parziale di 13 a 2 con Verona protagonista con sei punti consecutivi, 26-21. Mini break Umana con ancora Yasuma dall’arco e Kuier per la nuova parità, 26-26. Howard con il guizzo della fuoriclasse segna da tre sulla sirena chiudendo il primo tempo 28-26.

Al rientro dagli spogliatoi la Famila è più cinica e si porta avanti di sette lunghezze (35-28) dopo quattro minuti di gioco con le orogranata che faticano a trovare il ritmo offensivo. La reazione veneziana non si fa attendere: un contro break guidato da Kuier e Villa le riporta sotto di uno, 35-34. Keys trova la via del canestro e Mestdagh approfitta del bonus reyerino per allungare al +5 con due liberi. Cubaj con un tiro dalla media conclude la terza frazione 39-36.

Le padrone di casa alzano l’intensità in difesa nella prima parte dell’ultimo quarto volando sopra in doppia cifra, 48-38 e costringendo coach Mazzon a fermare il gioco. Positivo il rientro in campo delle nostre leonesse che non lasciano scappare via le orange con un parziale di 8-0 (sei punti di Santucci). Contro parziale scledense con due triple per il 54-46 a 1’51” dalla fine. Schio inizia a giocare col cronometro e gestisce il vantaggio fino al termine della gara avendo a favore anche il bonus. Le orogranata ci provano fino alla fine mettendocela tutta ma Schio si porta a casa Gara 3 62-57 raggiungendo la Virtus Bologna in finale nei PlayOff Scudetto.

reyer.it