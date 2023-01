A1 – Shepard decisiva, Venezia passa in volata a Campobasso

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO-UMANA REYER: 80-81

Parziali: 28-25; 46-44; 63-59

La Molisana Magnolia Campobasso: Del Sole ne, Narviciute, Togliani 5, Trozzola, Kacerik 3, Trimboli 3, Quinonez Mina 4, Milapie 22, Perry 10, Battisodo ne, Nicolodi 4, Parks 29 All. Sabatelli

Umana Reyer: Villa 7, Delaere 8 , Pan 6, Madera, Yasuma 17, Fassina 9, Carraro ne, Shepard 21, Kuier 13, Franchini ne All. Mazzon.

Grandissima vittoria in trasferta per l’Umana Reyer contro La Molisana Magnolia Campobasso per 80-81 al termine di 40′ di battaglia sportiva dove le due formazioni hanno dato spettacolo. Quinta vittoria consecutiva in campionato per le nostre leonesse che giocano una gara solida rimanendo sempre in partita e spuntandola nel finale. Tre giocatrici in doppia cifra con Jessica Shepard top scorer con 21 punti.

Rotazioni corte con assenze pesanti per le orogranata che devono fare a meno di Cubaj (lesione fascia plantare destra), Santucci (recidiva fascite plantare) e Meldere (sarà sottoposta a breve a indagine rm per sintomatologia dolorosa all’arto inferiore destro).

Inizio di partita equilibrato con ritmi elevati e attacchi spumeggianti. Le orogranata fanno affidamento soprattutto al tiro da tre punti con un ottimo 5 su 8. Per le padrone di casa Milapie e Parks protagoniste in doppia cifra rispettivamente a 12 con il 100% dal campo e 10 punti. Dopo i primi dieci minuti di gioco il punteggio recita 28-25 a favore delle molisane.

Partita che dà spettacolo con le due formazioni che battagliano. Campobasso prova ad allungare approfittando anche del bonus dell’Umana ma le ragazze di coach Mazzon sono brave a rimanere in partita. Il secondo quarto termina 46-44. Yasuma in doppia cifra a 11 punti.

Al rientro dall’intervallo lungo Campobasso gioca con grande intensità arrivando anche al +10 (60-50), le orogranata non ci stanno e recuperano con un grande parziale di 9-0. Una grande tripla di Perry chiude la terza frazione 63-59.

Nell’ultimo quarto botta e risposta tra le due squadre, partita punto a punto dove ogni possesso diventa importante. A due minuti dalla fine Campobasso conduce di 5, 77-73. Un jumper di Yasuma porta avanti di uno le orogranata a 49″, risponde subito Parks, Villa pesca bene Shepard in area che segna l’ 80-81 con 18″ da giocare. Nell’ultimo possesso della gara Campobasso sbaglia il buzzer beater consegnando la vittoria all’Umana Reyer.

Le prossime partite delle nostre ragazze saranno due appuntamenti casalinghi: giovedì 12 gennaio alle 19.30 contro la Dinamo Banco di Sardegna Sassari per il ritorno del Round 1 dei PlayOff di Eurocup Women e domenica 15 gennaio alle ore 18.00 con il big match contro la Passalacqua Ragusa.

reyer.it