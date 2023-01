A1 – Shepard e Villa sugli scudi, Venezia batte Ragusa

UMANA REYER-PASSALACQUA RAGUSA: 82-74

Parziali: 27-16; 50-39; 71-57

Umana Reyer: Villa 16, Delaere 6, Pan 5, Madera, Yasuma 8, Fassina 15, Santucci ne, Shepard 21, Kuier 10, Nicolodi 1 All.Mazzon

Passalacqua Ragusa: Juskaite 9, Romeo 7, Consolini 8, Di Fine ne, Olodo ne, Mallo ne, Dotto 2, Hampton 7, Vitola 6, Attura 12, Ostarello 5, Anigwe 18 All.Lardo

L’Umana Reyer si aggiudica il big match al Taliercio contro la Passalacqua Ragusa vincendo 82-74. Altra grandissima prova delle ragazze di Coach Mazzon con 20 assist di squadra, quattro giocatrici in doppia cifra e Jessica Shepard top scorer della gara con una doppia doppia di 21 punti e 11 rimbalzi.

Per le orogranata ai box Meldere e Cubaj con Santucci in panchina per onor di firma.

Break e contro-break in questo inizio di gara, Ragusa parte forte portandosi sull’8-2. La reazione delle nostre ragazze non si fa attendere: parziale di 17-0(19-10) a 3’45”. L’Umana continua a spingere terminando sopra di 11 lunghezze la prima frazione di gioco, 27-16.

Le orogranata continuano ad avere in mano l’inerzia della partita mettendo in difficoltà la Passalacqua. Ragusa però non molla e si riporta sotto di 6, 39-33 a 2’26”. Brava l’Umana Reyer a non disunirsi e a riportare il vantaggio in doppia cifra, 50-39 a fine secondo quarto. Fassina (13) e Villa (10) protagoniste già in doppia cifra.

Al ritorno dall’intervallo lungo le nostre leonesse allungano ulteriormente toccando anche il massimo vantaggio sul+16. Umana Reyer in controllo, 71-57 il punteggio a fine terzo quarto.

Negli ultimi dieci minuti di gioco le siciliane provano di ricucire il gap arrivando sotto la doppia cifra di svantaggio, 78-72 a 2’40” dalla fine. Sono brave poi Pan e compagne a lottare ricacciando indietro le ospiti. La partita termina 82-74.

Il prossimo impegno delle nostre ragazze sarà in occasione della diciassettesima giornata del campionato Techfind di Serie A1 contro la Dinamo Banco di Sardegna Sassari. Palla a due sabato 21 gennaio alle ore 20.30 al PalaSerradimigni.

