A1 – Shepard on fire, Venezia vince a Moncalieri

AKRONOS TECH MONCALIERI-UMANA REYER: 66-79

Parziali: 10-17; 30-28; 49-58

Akronos Tech Moncalieri: Sagerer 8, Reggiani 1, Sklepowicz 10, Landi, Katshitshi 6, Westbeld 17, Mitchell 14, Salvini 2, Nicora, Jakpa 2, Giacomelli 6 All Spanu

Umana Reyer: Villa 2, Delaere 13, Pan 7, Cubaj Madera 2, Yasuma 8, Santucci 10, Shepard 24, Kuier 13, Nicolodi All.Mazzon

L’Umana Reyer vince 66-79 in trasferta contro l’Akronos Tech Moncalieri nella ventiquattresima giornata del campionato Techfind di serie A1. Dopo un primo tempo sottotono, le orogranata hanno giocato una grande seconda parte di gara riuscendo a esprimere una buona pallacanestro e a portare a casa i due punti. Quattro giocatrici in doppia cifra: altra doppia doppia da 24 punti e 13 rimbalzi per Jessica Shepard.

Per le orogranata out Meldere e Fassina.

Inizio di partita equilibrato, punteggio basso e basse percentuali al tiro per entrambe le squadre. L’equilibrio regna fino a metà del primo quarto poi le orogranata, grazie ad una buona difesa, chiudono i primi dieci minuti di gioco sopra di sette, 10-17.

Nella seconda frazione l’Umana va in difficoltà e Moncalieri piazza un parziale di 8-0 (18-17), è poi un sottomano di Kuier a sbloccare le orogranata a 4’26”. Botta e risposta tra le due formazioni: le ragazze di coach Mazzon vanno a riposo sotto di due punti (30-28) dopo il canestro allo scadere di Mitchell.

Nel terzo periodo Pan e compagne ritornano a condurre la partita, Moncalieri prova a rimanere attaccato alla gara ma le orogranata sono più ciniche e chiudono avanti 49-58 con una tripla di Delaere. Nel finale fallo antisportivo fischiato prima a Giacomelli e poi a Villa per due falli in contropiede.

Nell’ultimo quarto le piemontesi provano a ricucire lo svantaggio ma sono brave le nostre leonesse a ricacciarle indietro mantenendo il controllo della gara e allungando fino alla sirena finale. L’Umana Reyer si aggiudica il match vincendo al PalaEinaudi 66-79.

Il prossimo impegno delle nostre ragazze sarà la gara di andata in trasferta della semifinale di Eurocup Women giovedì 16 marzo alle ore 16 italiane contro le turche del Galatasaray Cagdas Factory.

