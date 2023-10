A1 – Si scrive Sassari, si legge Carangelo: Roma cede dopo un supplementare

Le ragazze di coach Restivo si impongono 91-87 su Roma

Le Dinamo Women infilano il primo successo stagionale imponendosi, al termine di una battaglia di 45’, su Roma: le ragazze di coach Restivo conducono un buon primo tempo e chiudono il primo tempo avanti di 10 (46-36). Nel secondo tempo la Oxygen entra con una faccia diversa e si riporta in partita. In una battaglia punto a punto servono 5 minuti supplementari per conquistare il match: finisce 91-87. Buiona prova corale in cui emerge la leadership di capitan Carangelo (21pt, 7 as) e le buone prestazioni balistiche di JOens (19) e Raca (18).

Casa dolce casa. Debutto casalingo in campionato per le ragazze di coach Antonello Restivo: dopo la sfida con Estudiantes Madrid Carangelo e compagne affrontano la matricola Roma sul parquet del PalaSerradimigni. La formazione capitolina però può contare su giocatrici di esperienza come Nicole Romeo e si presenta alla Techfind serie A1 con buone ambizioni.

AVVIO CONCRETO

La formazione di casa parte bene aprendo le danze dall’arco con Joens e Hollingshed: primi punti con Dongue per le avversarie ma la Dinamo sigla il primo break di 13-6 con Carangelo e Mya. Rma accorcia le distanze e domina nel pitturato con Dongue; 5 punti in fila di Raca, tra le migliori della sfida di giovedì in Eurocup. Anche Toffolo si iscrive a referto mentre le ragazze di coach Di Meglio pagano lo 0/4 da tre e la differenza a rimbalzo (14-5 dopo i primi 10’): il primo quarto si chiude 24-21. Nuovo parziale del Banco che vola sul + 7 (31-24) ed è timeout per le ospiti: reazione capitolina con mini break di 5 lunghezze che riporta la Oxygen a contatto. La risposta della Dinamo non si fa attendere: controbreak d 6-0 che diventa 12-2 per chiudere il primo tempo avanti di 10 (46-36). Dinamo che domina a rimbalzo nei primi 20’ 25 a 9 e alla voce assist 12-6.

ROMA RIENTRA IN BATTAGLIA

Le avversarie rientrano con la faccia giusta dall’intervallo lungo: le ragazze di Di Meglio, condotte da Kalu a quota 12, si riportano a -1 piazzando un parziale di 12-5. Apre bene Dongue, risponde Raca per le Women ma a 5:47 Kalu scrive il 51-50. Timeout Dinamo Women. Kaczmarczyk sblocca le padrone di casa che cambiano faccia: si innesca la transizione offensiva delle sassaresi con la coppia Carangelo-Kaczmarczyk ed è 57-52. Alla terza sirena Women avanti 63-58.

TESTA A TESTA

Nell’ultimo quarto le sassaresi provano a chiudere la pratica portandosi sul +7 con una ritrovata Crudo (67-60). Reazione capitolina: Roma si riporta a -4 e coach Restivo chiama minuto (71-67) a 4:33 dalla fine. Raca allunga il vantaggio isolano ma il contropiede chiuso da Kalu dice -2 73-71. La Dinamo si porta a quota 75 ma Roma si riporta in parità con Romeo e i liberi di Kalu su fallo di Toffolo. Tutto da rifare a 90’’ dalla fine, la Dinamo paga le 17 palle perse: Dongue monetizza il fallo di Kaczmarczyk e scrive il +2 a 33’’ dalla fine (75-77). Fallo delle ospiti che mandano Joens in lunetta: la statunitense non trema e fa 2 su 2 (17 pt). 77 pari con 9’’ sul cronometro: OVERTIME.

OVERTIME

Nei cinque minuti supplementari è il capitano Carangelo a condurre le Women: il Banco prova a scappare via sull’87-83, Kalou e Dogue accorciano. Quando inizia l’ultimo giro di cronometro il tabellone dice 88-85. I liberi del capitano assicurano la vittoria alle Women che si impongono 91-87.

Dinamo Banco di Sardegna Sassari – Oxygen Roma Basket 91 – 87 (24-21, 46-36, 63-58, 77-77, 91-87) d.t.s.



DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Raca* 18 (3/10, 0/1), Carangelo* 21 (1/4, 4/8), Carta NE, Toffolo 2 (1/3, 0/1), Crudo 2 (1/1, 0/1), Kaczmarczyk* 16 (5/14, 2/2), Hollingshed* 6 (1/2, 1/2), Joens* 19 (2/7, 2/4), Spiga NE, Zoncu NE, Silanos NE, Togliani 7 (2/2, 0/2)

Allenatore: Restivo A.

Tiri da 2: 16/43 – Tiri da 3: 9/21 – Tiri Liberi: 32/40 – Rimbalzi: 47 14+33 (Kaczmarczyk 11) – Assist: 24 (Carangelo 7) – Palle Recuperate: 6 (Carangelo 3) – Palle Perse: 17 (Raca 4) – Cinque Falli: Hollingshed

OXYGEN ROMA BASKET: Romeo* 11 (3/6, 1/4), Dongue* 19 (5/6, 0/2), Cupido 7 (1/3, 0/1), Natali 6 (1/4, 1/4), Bongiorno NE, Scarsi NE, Czukor* 9 (0/3, 3/7), Sventoraite* 6 (3/4 da 2), Gilli 6 (3/4, 0/2), Kalu* 23 (8/15, 1/2)

Allenatore: Di Meglio V.

Tiri da 2: 24/45 – Tiri da 3: 6/22 – Tiri Liberi: 21/26 – Rimbalzi: 30 4+26 (Dongue 5) – Assist: 17 (Romeo 7) – Palle Recuperate: 11 (Kalu 4) – Palle Perse: 12 (Dongue 4) – Cinque Falli: Romeo, Czukor



Arbitri: Tirozzi A., Maschietto C., Forni M.

UFF.STAMPA DINAMO BASKET