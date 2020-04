A1 – Sicily By Car Palermo, il presidente: “Avremmo voluto concludere in maniera diversa la stagione, ma ora ci sono altre priorità”

Vediamo interrotto bruscamente un cammino che aveva visto la nostra SBC Palermo Basket, con il vostro sostegno ed entusiasmo che sentivamo crescere di giorno in giorno, avviata verso un gran finale di stagione.

Avremmo voluto concludere in maniera diversa la stagione del nostro ritorno nell’Olimpo italiano del basket femminile dopo 29 anni, ma ritengo che al momento ci siano ben altre priorità che riguardano tutti noi.

Mi preme ringraziare tutti i miei collaboratori, partendo dallo staff dirigenziale e dagli allenatori, per arrivare a tutte le preziose figure a sostegno della squadra e alle nostre meravigliose ragazze, che in campo hanno sempre dimostrato impegno e voglia di portare in alto i nostri colori. Fondamentale è stato l’appoggio dei nostri sponsor, fra tutti la fiducia accordatami da Sicily By Car nella figura di Tommaso Dragotto, appassionatosi alla nostra causa tanto da volerla sostenere e condividere.

Quella di ieri è soltanto la fine di un viaggio, non di un percorso.

Il nostro compito, che riguarda davvero tutti noi, è quello di fare ciò che possiamo rispettando la quarantena e, di conseguenza, superando l’epidemia di Covid-19 nel più breve tempo possibile.

Tornerà il momento in cui potremo nuovamente abbracciarci e festeggiare insieme per una vittoria, sostenerci e consolarci l’un l’altro dopo una sconfitta. Fino a quel momento si tratta di un semplice ‘arrivederci’.

Grazie a tutti voi per averci sospinto in questa bellissima avventura, con la speranza di rivedervi ancora presenti sugli spalti ad incoraggiarci e a tifare per noi.

Forza Sicily By Car Palermo Basket

Adolfo Allegra

—

Ufficio Stampa Sicily By Car Palermo Basket