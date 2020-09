A1 SUPERCOPPA – Il Famila Schio dilaga nel primo quarto con Ragusa, è in finale!

Schio viene da un facile quarto di finale due giorni fa con Vigarano, mentre Ragusa ieri si è sudata la vittoria contro il Geas. Oggi si incontrano in semifinale, chi vince affronterà domani la Reyer Venezia.

QUINTETTO SCHIO: Sottana, Cinili, De Pretto, Harmon, Gruda

QUINTETTO RAGUSA: Romeo, Marshall, Nicolodi, Consolini, Awak

L’equilibrio dura due minuti, grazie a due cesti di Nicolodi ma da lì in poi il Famila Schio domina in lungo ed in largo recuperando tanti palloni e trovando la via del canestro con continuità. Il parziale dice 19-0 in 6′ e la partita sembra avere già una dominatrice. Tagliamento e Santucci provano a dare coraggio a Ragusa, ma le scledensi dalla lunetta fissano il 27-8 di fine primo quarto.

Altro parzialino delle due ragusane, ma Harmon e Crippa rispondono. La vena offensiva di Schio si è fermata, ma il problema è della Passalacqua che fatica a creare giochi offensivi, sia per l’ottima difesa orange ma anche per la grande quantità di palle perse banali delle siciliane. Sul finale di primo tempo Gruda e De Pretto fanno addirittura +24, ma la tripla proprio dell’italo-australiana chiude il secondo quarto sul 42-21.

Gruda apre con un gioco da tre punti, ma due canestri di Romeo e Nicolodi tengono a galla le siciliane. Schio ormai viaggia con il pilota automatico e la tripla di Trimboli tiene il divario oltre i venti punti (50-28 al 26′). La giovane finlandese Awak (classe 2001) si sblocca dopo un avvio molto difficile da 0/7 al tiro. Santucci è la prima a toccare la doppia cifra per la sua squadra, poi un’altra tripla di Romeo chiude anche il terzo quarto: sul tabellone si legge 57-37 Schio.

Santucci è l’ultima della Passalacqua ad arrendersi, infatti segna cinque punti in apertura di ultima frazione. Dall’altra parte Cinili e De Pretto tendono a distanza le siciliane (65-44 al 33′), ormai le due squadre attendono solo lo scorrere dei minuti. Schio però non si accontenta e con De Pretto, Sottana e Gruda infila un 13-2 che fa toccare anche il +30 alle padrone di casa (76-46 al 36′). Ragusa mostra l’orgoglio e risponde con un 12-0 grazie a Romeo, Santucci ed Awak. La partita alla fine termina con il punteggio di 82-60.

Famila Schio – Passalacqua Ragusa 82-60 (27-8, 42-21, 57-37)

Schio: Sottana* 15, Cinili* 4, De Pretto* 14, Harmon* 10, Gruda* 15, Keys 2, Trimboli 7, Crippa 11, André 6, Viviani NE, Battilotti NE

Ragusa: Romeo* 12, Marshall* 2, Nicolodi* 6, Consolini* 3, Awak* 14+9, Santucci 19, Tagliamento 4, Trucco, Bucchieri, Tumeo NE, Olodo NE