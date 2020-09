A1 SUPERCOPPA – Schio senza problemi, Vigarano spazzata via

Era una partita già scritta e così è stato. Il Famila è la seconda squadra ad accedere alle semifinali. Troppo ampio il livello tra Schio, candidata a dominare in Italia e mina vagante in Europa contro una Vigarano rivoluzionata e costruita da zero. Al Famila bastano dieci minuti a liquidare le avversarie, in una partita dove le orange pur prive delle stelle Dolson e Cloud, archiviano agevolmente la gara, toccando il più ventiquattro già nel secondo periodo. La ripresa è così utile per entrambe le squadre a mettere minuti nelle gambe, con Schio che aumenta ulteriormente il proprio margine fino al definitivo 108 52 mentre i due allenatori svuotano le panchine.

MVP BASKETINSIDE.COM: Gruda

SCHIO – VIGARANO 108 52

Schio: Cinili 14, Gruda 23, De Pretto 4, Harmon 16, Sottana 7, Keys 10, Viviani 4, Battilotti 1, Crippa 4, Andrè 12, Trimboli 12. All. Mendez

Vigarano: Policari 9, Tapley 10, Sorrentino 10, Rosset 14, Yurkevichus 5, Landi, Valesin 4, Bagnoli, Migani, Castelli. All. Castelli