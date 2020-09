A1 SUPERCOPPA- Venezia domina la semifinale, Lucca travolta

Venezia regola agilmente Lucca e va in finale di Supercoppa. Tutto facile per la compagine di Ticchi che con un primo periodo da 26-9 sigilla il match già nei primi dieci minuti. Lucca, dopo l’impresa di ieri contro San Martino è costretta a cedere in una sfida dove non c’è mai stata partita.

Venezia: Carangelo, Anderson, Penna, Fagbenle, Petronyte

Lucca: Russo, Smorto, Spreafico, Miccoli, Jakubcova

VENEZIA IN NETTO CONTROLLO – Avvio di gara tutto nel segno di Lucca che con Russo e Jakubcova vola subito sullo 0-5. E’ però un fuoco di paglia, perchè Venezia tocca subito la parità a quota 7 con Carangelo e da li scappa via. Penna sale in cattedra per il più sette, mentre Attura e Carangelo siglano il 20-7. Jakubcova ferma il parziale a sfavore, ma è un monologo Reyer e alla prima pausa è fuga orogranata con Fagbenle che sigilla il 26-9. Nella seconda frazione la trama è la medesima: Russo e Jakubcova provano a ricucire lo strappo, ma Venezia gioca alla grande e risponde colpo su colpo toccando addirittura le ventidue lunghezze di scarto con Pan e Petronyte, sul 40-18. Difesa delle toscane che fa acqua e la Reyer vola via con Natali che firma il 50-26 all’intervallo.

LA REYER AMMINISTRA E VA IN FINALE – Nella ripresa la Reyer tocca subito i ventinove punti di scarto, con Fagbenle e Petronyte che banchettano continuamente nell’area avversaria. Il più trenta arriva solo nel finale con il 2+1 di Pan mentre l’ultimo acuto lo trova Orsili che firma il 69-42 al trentesimo. Gli ultimi dieci minuti sono praticamente garbage time, con la formazione di Ticchi che s’impone con il punteggio finale di 88-51.

MVP BASKETINSIDE.COM: Bestagno

VENEZIA LUCCA 88 51

Venezia: Carangelo 11, Anderson 8, Petronyte 14, Fagbenle 8, Penna 6, Bestagno 16, Pan 10, Natali 7, Meldere ne, Attura 8. All.Ticchi

Lucca: Jakubcova 10, Spreafico 9, Russo 9, Miccoli, Smorto 5, Azzi, Pastrello 3, Orsili 4, Pallotta ne, Farnesi ne, Tunstull 11. All.Iurlaro