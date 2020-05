A1 – Tay Madonna e Empoli si separano

Di seguito la lettera di Madonna pubblicata sul suo profilo facebook.

Cara Use,

Ho passato 2 anni della mia vita con voi,attraverso difficoltà,sacrifici,gioie e dolori.

2 anni passati a cavalcare i miglior parquet d’Italia battendoci con delle signor squadre.

2 anni a motivarci e a sostenerci in ogni situazione.Ho avuto la fortuna di incontrare tantissime persone con sfaccettature diverse,persone che prima ancora della pallacanestro vedevano l’umanità di ognuna di noi.

Ale,tu un allenatore riservato,un allenatore con idee,un allenatore estroverso e una persona comprensiva e altruista.

Fezza,il vice che ogni squadra vorrebbe avere,fare riscaldamento con lui è un qualcosa che a parole difficilmente potrei spiegare,ma vi assicuro che oltre a scaldarvi inizierete l allenamento con un mega sorriso.

Sa,ho avuto poco tempo per conoscerti,ma devo ammettere che mi è bastato.Sei un vero e proprio uragano e come tale hai travolto tutti con la tua schiettezza,il tuo sarcasmo e la tua premura nei confronti del prossimo.

Jao,quanta forza ragazzo,quanta pazienza e quante risate,non siamo state facili,ma aver potuto sempre contare anche su di te ha fatto bene a tutte(ps abbiamo una sfida di tiro ancora).

Stefi,Maci,Irene,Ele,Gabri,Kami,Erin,Laurina,Annina,Lucre,Bastia,Capa,Chiabi,Nadia,Ros,Chicco,Ali,Pocho,Lucche voi siete state delle GUERRIERE.Sono stata fortunata e onorata di esser scesa in campo con ognuna di voi.

Dieghitto,Nilo,Andre e Doc senza di voi non sarei mai riuscita a scendere in campo nella miglior condizione possibili e senza di voi non avrei saputo affrontare la riabilitazione,GRAZIE.

Franci,tu hai sempre lavorato dietro le quinte,ma hai fatto tantissimo per tutti,sempre in prima fila a motivarci,ascoltarci,consolarci e viziarci.Una seconda mamma per me.

Luca,Piero,Guia,Flo,Albi,Silva ecc anche voi lavorando dietro,avete messo passione,dedizione,attenzione e sicuramente siete il nucleo per cui questa società funziona.

Che famiglia ragazzi,siete stati una famiglia incredibile per me e in così poco tempo,così tanto amore.

Le nostre strade si divido per motivazioni che mi portano ad intraprendere percorsi che esulano dalla pallacanestro,ma ho voluto dedicarvi queste parole perché persone come voi meritano davvero,mi avete toccato il cuore e di questo ne sono stata molto fortunata.