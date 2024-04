By



L’Umana Reyer comunica che Lorela Cubaj, in seguito ad un colpo subito nel corso dell’allenamento, ha riportato una frattura del quinto metacarpo della mano sinistra.



Lorela sarà operata nella giornata di domani dal dottor Ruggero Mele, presso la Clinica Giovanni XXIII di Monastier di Treviso.

In bocca al lupo Lorela, siamo tutti con te e ti aspettiamo presto in campo.

