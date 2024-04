A1 – Terza frazione decisiva, Bologna stende Sassari

Niente da fare per le Women che cedono 81-63 a Bologna contro la Virtus in grande forma. Le ragazze di Restivo approcciano bene, giocano un eccellente secondo quarto, ma devono inchinarsi al parziale di 17-4 del terzo quarto che chiude la partita. Sassari continua a giocare ma la fisicità di Zandalasini e compagne non permette ulteriori rimonte. A due giornate dalla fine, il Banco si giocherà i playoff nei match con Faenza e San Martino.

VIRTUS BOLOGNA – DINAMO 81-63 (25-15 / 40-35 / 66-49)

STATS DELLA PARTITA: https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/LEGBF/2333450/bs.html

MVP: Zandalasini, è lei che tiene Bologna nel primo tempo realizzando 13 punti e rintuzzando ogni tentativo di sorpasso della Dinamo.

CHIAVI DEL MATCH: la fisicità della Virtus e il break di 17-4 del 3° quarto

STATS: 61% dal campo per la Virtus che tira con il 71% da 2 punti, 12 recuperi e 12 rimbalzi offensivi per la Dinamo che però ha 5/20 da 3 punti.

BOLOGNA A PIENI GIRI

La Dinamo approccia benissimo la partita e impatta con un minibreak di 4-0 iniziale. È un sussulto nel quarto che vede la Virtus Bologna girare subito l’inerzia con la transizione e la fisicità nell’ 1vs1. 8/9 dal campo per le V nere con 7 punti di Zandalasini per l’allungo delle padrone di casa (17-10). Quando Sassari non riesce ad attaccare con pazienza e a gestire il ritmo subisce il campo aperto della squadra di Vincent, in grande condizione di forma. Raca e Carangelo tentano di tenere il Banco agganciato ma la Virtus è un rullo che concede pochissimo. (25-15 al 10’)

ZANDALASINI FERMA LA RIMONTA DINAMO

La Dinamo però non vuole essere subito vittima sacrificale e reagisce con orgoglio nel secondo quarto. La squadra di Restivo gioca con intelligenza e prova a reggere il confronto dentro l’area, la bomba di Togliani vale il 7-1 che riapre il primo tempo (26-22). Nonostante un paio di ingenuità le Women continuano a tenere testa alla Virtus, Kazcmarczik firma ancora il -4, entra ed esce la bomba di Joens, il Banco concede cinque punti in sette minuti a Bologna ma manca il guizzo per sorpassare. Zandalasini mette un siluro di puro talento, Togliani è dentro la partita, la Dinamo non si vuole staccare (35-32). Una tripla di Joens fa volare Restivo dalla sedia, gli arbitri sono molto fiscali con poco metro europeo, Zandalasini toglie ancora le castagne dal fuoco, Virtus avanti 40-35 all’intervallo ma che bella Sassari.

BOLOGNA ACCELERA

La Virtus esce dagli spogliatoi decisa a chiudere il confronto, la fisicità della squadra di Vincent è pazzesca, Rupert e Pasa si aggiungono al talento di Zandalasini, la Dinamo non riesce a reggere e prendere il parziale decisivo di 17-4 che indirizza il match (57-39). Qui in pratica non c’è più niente da fare per le ragazze che continuano a lottare a testa alta e a cercare di rintuzzare lo scarto. La squadra di Restivo arriva anche a -12 ma la differenza è troppa per ulteriori rimonte con le V Nere che vincono 81-63.

