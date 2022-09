A1 – Test vincente per San Martino, battuta Faenza

Seconda uscita amichevole per il Fila, che a Faenza vince 68-74 al termine di una partita combattuta ma praticamente sempre condotta, i cui parziali recitano 13-22, 30-36, 48-50.

Tra le Lupe debutto stagionale per Pastrello e Dedic, mentre sono rimaste a riposo Arado e Russo, e nel corso della prima frazione è uscita per una botta alla caviglia Washington, tenuta precauzionalmente in panchina per il resto del match.

Un buon test contro un’avversaria di livello su un campo mai facile, per la formazione di coach Serventi. Mercoledì nuovo appuntamento esterno a Schio, mentre sabato prossimo si replicherà con Faenza, stavolta al PalaLupe.

Tabellini

Faenza: Franceschelli n.e., Kunaiyi 8, Moroni 2, Cupido 9, Faustini 12, Georgieva 4, Hinriksdottir 18, Baldi 4, Niedwiwdzka 8, Egwoh 3, Bassi n.e., Fabbri n.e.

San Martino: Milazzo 10, Meggiolaro n.e., Washington 5, Kaczmarczyk 14, Dedic 9, Verona 4, Guarise 11, Atao n.e., Ianesic 3, Daba 1, Pastrello 15, Frigo 2, Arado n.e.

Uff.Stampa Lupebasket