A1 – Togliani trascina Broni, vittoria convincente contro Lucca

La PF Broni 93 torna a sorridere al PalaBrera, battendo la Gesam Gas Lucca. La serata si apre con un parziale di 7-0 in favore delle toscane, che sembra presagire l’ennesimo match da dimenticare. La Pf rincorre, però il pallino del gioco rimane sempre nelle mani delle ospiti che al 12’ toccano nuovamente il +7 (16-23). Da quel momento in avanti si vede un’altra Broni, che chiude bene in difesa, costringendo le lucchesi a forzare le loro conclusioni, mentre dall’altra parte in attacco le ragazze di Fontana trovano con più facilità la via del canestro. Nella prima parte avevano costruito delle buone azioni, ma senza riuscire a segnare. La rimonta si concretizza e quando mette il naso avanti, Broni decolla, sulle ali dell’entusiasmo, andando a toccare addirittura il +19 (58-39). La Gesam Gas ha una reazione di orgoglio, prova a rientrare, mettendo pressione sulle portatrici di palla: le oltrepadane stavolta non si lasciano però sopraffare dai fantasmi dell’ennesima rimonta, si rimettono a macinare gioco in attacco, riprendono un vantaggio rassicurante, tanto che nel finale coach Fontana può tranquillamente lasciare spazio alle giovani Anna Capra ed Anna Lavezzi.

Le parole di coach Alessandro Fontana:

“La squadra ha capito che poteva fare bene e quando abbiamo messo la freccia, abbiamo tenuto botta fino alla fine. Chiudiamo con un 44% abbondante dal campo, che sicuramente è un dato incoraggiante. Devo fare i complimenti a tutte le ragazze. Sicuramente la Broni che avrei voluto sempre vedere è quella di questa partita, con tante armi a disposizione e la possibilità di adattare il nostro gioco in base alle contromosse delle nostre avversarie. Abbiamo diverse partite ravvicinate, quindi adesso dobbiamo cercare l’apporto di chi magari ha giocato un po’ meno. Devo parlare di una prestazione di squadra di qualità, c’è stato un passaggio a vuoto quando sul +19 hanno iniziato a difendere forte per rubare palloni e noi ci siamo fatti un attimo sorprendere, ma poi in fiducia abbiamo trovato dei canestri importanti, che le hanno tenute a debita distanza. Non ho mai avuto la sensazione di perdere il controllo della partita e questo è perché la squadra ha dimostrato in entrambe le metà campo quello che sa fare. È stato eseguito appieno il piano partita”.

BRONI-LUCCA 76-60 (16-18, 24-13, 20-12, 16-17)

PF BRONI 93: Orazzo 10 (3/6, 1/3), Togliani 21 (5/10, 2/4), Ianezic 2 (1/1), Rulli 2 (1/3, 0/1), Roma 2, Parmesani 6 (2/3), Madera 21 (6/11, 1/4), Soli 2 (1/3, 0/1), Lavezzi, Davis Reimer 10 (4/11), Capra. Ne: Castello. All. Alessandro Fontana

GESAM GAS&LUCE LUCCA: Jakubcova 4 (1/7, 0/3), Pastrello (0/1, 0/2), Russo 4 (1/4, 0/4), Orsili 11 (2/4, 2/4), Miccoli 10 (4/5), Harper 10 (5/7, 0/4), Smorto 8 (2/6, 0/2), Tunstull 13 (5/8). Ne: Azzi, Pallotta. All. Francesco Iurlaro

ARBITRI: Gagno, Ferrara e Perocco