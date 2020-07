A1 – Torino conferma il main sponsor Iren

In questo periodo di grandi difficoltà nel reperire risorse per puntare alla sesta stagione consecutiva nella massima serie giunge oggi la

conferma dell’impegno della IREN a supporto delle “pantere” torinesi. Inoltre l’Amministrazione Comunale, per voce dell’Assessore Roberto Finardi, ha garantito il supporto della Città alla Pallacanestro Torino relativamente agli impianti comunali (in primis il Pala Gianni Asti) utilizzati dalla società.

La Pallacanestro Torino ha bloccato alcune giocatrici italiane segnalate da coach Massimo Riga e sta valutando il mercato delle straniere tra le molte interessanti offerte ricevute dai procuratori. Nei prossimi giorni potrebbero giungere nuove conferme e nuovi arrivi di

aziende interessate a percorrere insieme alle “pantere” il cammino della prossima stagione sportiva.

