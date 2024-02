A1 – Trucco domina l’overtime, Geas vincente a San Martino

Alama San Martino di Lupari – Allianz Geas Sesto San Giovanni 70 – 75 (15-18, 29-35, 47-46, 58-58, 70-75)*d1ts



ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI: Guarise* 11 (4/6, 1/1), Tau NE, Conte* 9 (2/4, 1/8), Turcinovic* 21 (7/12, 1/7), Soule* 4 (1/5, 0/2), Pilatone NE, Russo 6 (0/3, 2/4), Arado 2 (1/1 da 2), Diakhoumpa NE, Vente 2 (1/3 da 2), Kostowicz* 15 (5/8 da 2)

Allenatore: Piazza G.

Tiri da 2: 21/42 – Tiri da 3: 5/22 – Tiri Liberi: 13/17 – Rimbalzi: 34 13+21 (Turcinovic 9) – Assist: 11 (Kostowicz 7) – Palle Recuperate: 3 (Turcinovic 2) – Palle Perse: 16 (Turcinovic 4) – Cinque Falli: Turcinovic, Soule, Kostowicz

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto C.* 2 (1/3, 0/1), Moore* 11 (3/7, 1/2), Begic 3 (1/5 da 2), Arturi NE, Bestagno, Tava NE, Trucco* 15 (3/4, 2/4), Panzera* 23 (4/9, 3/5), Ostoni NE, Gwathmey* 21 (9/16, 0/2)

Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 21/47 – Tiri da 3: 6/15 – Tiri Liberi: 15/21 – Rimbalzi: 42 16+26 (Panzera 11) – Assist: 13 (Dotto 4) – Palle Recuperate: 9 (Dotto 3) – Palle Perse: 17 (Gwathmey 5)

Arbitri: Gagliardi G., Berlangieri C., Corrias C.